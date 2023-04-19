В центре Нью-Йорка рухнула многоэтажная парковка

Всё произло внезапно, и причины обрушения здания с пятиуровневой парковкой в Манхэттене пока неизвестны. Есть пострадавшие, один человек погиб.
Вчера, 18 апреля, в Нью-Йорке обрушилось здание многоуровневой парковки, которая находилась на Энн-стрит, 57 близ частного университета Пейсли, мэрии и городской больницы.
Инцидент попал на видео:
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Очевидцы утверждают, что перед обрушением слышали звук, похожий на взрыв, однако официального подтверждения этому пока нет.
В результате трагедии погиб один человек, СМИ также сообщают о шестерых пострадавших. Однако их количество может увеличиться, т.к. завалы еще не разобраны.
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Службы экстренного реагирования заявили, что из-за неустойчивости конструкций здания, которое может рухнуть в любой момент, для поиска возможных пострадавших под завалами используются специальные роботы. Спасатели под завалы идти не рискуют.
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Это тебе Нью-Йорк, а не какая-то Москва. Покайся немедленно и сходи причаститься в консульство США.