В центре Нью-Йорка рухнула многоэтажная парковка

Очевидцы утверждают, что перед обрушением слышали звук, похожий на взрыв, однако официального подтверждения этому пока нет.

В результате трагедии погиб один человек, СМИ также сообщают о шестерых пострадавших. Однако их количество может увеличиться, т.к. завалы еще не разобраны.