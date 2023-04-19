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В центре Нью-Йорка рухнула многоэтажная парковка

В центре Нью-Йорка рухнула многоэтажная парковка

Автор:
19 апреля 2023 09:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Манхэттен   Нью-Йорк   видео   завалы   машины   обрушение   парковка   спасатели   
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Всё произло внезапно, и причины обрушения здания с пятиуровневой парковкой в Манхэттене пока неизвестны. Есть пострадавшие, один человек погиб.

Вчера, 18 апреля, в Нью-Йорке обрушилось здание многоуровневой парковки, которая находилась на Энн-стрит, 57 близ частного университета Пейсли, мэрии и городской больницы.

Инцидент попал на видео:



Очевидцы утверждают, что перед обрушением слышали звук, похожий на взрыв, однако официального подтверждения этому пока нет.


В результате трагедии погиб один человек, СМИ также сообщают о шестерых пострадавших. Однако их количество может увеличиться, т.к. завалы еще не разобраны.


Службы экстренного реагирования заявили, что из-за неустойчивости конструкций здания, которое может рухнуть в любой момент, для поиска возможных пострадавших под завалами используются специальные роботы. Спасатели под завалы идти не рискуют.



Источник:

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Метки: Ynews   Манхэттен   Нью-Йорк   видео   завалы   машины   обрушение   парковка   спасатели   
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44k
Aleksandr 7 минут назад
Вангую:
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Средства на стройку чиновники попилили. Бетон - голый песок и стёкла не на резине.
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