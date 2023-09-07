FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11710 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Идеальное средство передвижения для поездок на работу

Идеальное средство передвижения для поездок на работу

Автор:
07 сентября 2023 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   дорога   езда   машины   монобайк   средство передвижения   
1178
1
1

Парень из Греции смастерил уникальный монобайк из найденных на свалке запчастей: вместо колес у него самодельная гусеница из автомобильной шины.

Из-за слишком маленьких габаритов кататься не очень удобно, но зато очень весело!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   дорога   езда   машины   монобайк   средство передвижения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
pynh 48 минут назад
Настолько крутая штука что ездить на ней можно только без штанов, иначе их намотает на гусеницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 13 минут назад
Сделать щиток изобретателю жестянок не хватило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx 20 минут назад
На дальняк самое то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
еще вот таких петухов на дорогах нет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
mosazer Полчаса назад
интересная конструкция, молодец, главное на дерьмо не наезжать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1333020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень спугнул юных курильщиков⁠
Парень спугнул юных курильщиков⁠
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
Набирающие популярность в сообществах
Крым, 1978 год
Крым, 1978 год
История развития государственной экспертизы проектов
История развития государственной экспертизы проектов
Какие пароли россияне чаще всего ставят на смартфоны
Какие пароли россияне чаще всего ставят на смартфоны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#фильм#подборка#дети#США#Москва#школа#криминал
#в мире#Прикол#история#полиция#улыбнуло#забавно#факты#интересное#трейлер#Метро
#люди#Юмор#кино#позитив#женщина#Китай#Ynews#конфликт#задержание#сарказм
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке

На что жалуетесь?

Вернуться