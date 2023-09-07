Идеальное средство передвижения для поездок на работу

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Парень из Греции смастерил уникальный монобайк из найденных на свалке запчастей: вместо колес у него самодельная гусеница из автомобильной шины.
Из-за слишком маленьких габаритов кататься не очень удобно, но зато очень весело!
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