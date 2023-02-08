Когда «уродство» стоит денег: единственный когда-либо сделанный Röhr Tatzelwurm

Автомобили пользовались определенным спросом, но Великая депрессия заставила Рёра объявить о банкротстве. Уже в 1931 году с новыми инвесторами была учреждена компания Neue Röhr AG ("Новый Рёр"), переключившаяся на более доступные автомобили Röhr Junior на платформе Tatra 75. Скромные автомобили Röhr Junior тоже нашли своего клиента (было выпущено 1700 машин), но к концу 1930-х ввиду наличия евреев в совете директоров компания Рёра была ликвидирована немецкими властями. Ну вы поняли какими. Тем не менее, неугомонный Ганс Густав Рёр не опустил руки и стал главным конструктором Adler (автомобиль этой марки все мы видели в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница»), а затем техническим директором Daimler-Benz.