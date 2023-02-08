Когда «уродство» стоит денег: единственный когда-либо сделанный Röhr Tatzelwurm

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Это автомобиль, который вы, возможно, никогда раньше не видели, он называется Röhr «Tatzelwurm», и он единственный в своем роде. По стандартам 1930-х годов дизайн был довольно продвинутым, с линией крыши в стиле фастбэк и встроенными фарами спереди для лучшей аэродинамики.
В детстве, как и любой мальчишка, я любил рисовать машинки, но усидчивости хватало не всегда. Бывало старательно вырисовываешь переднюю часть автомобиля, а за стойкой ветрового стекла парой кривых линий заканчиваешь рисунок. Думаю, многим это знакомо. И вот, глядя на неведомый Röhr Tatzelwurm, создается впечатление, что его дизайнер тоже сначала старался, а потом как попало все закончил…
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Во-первых, что за марка Röhr?! Компанию Röhr Auto AG в 1926 году основали инженер Ганс Густав Рёр и инвестор Хьюго Греффиниус. Гражданин Рёр зарекомендовал себя как талантливый конструктор, когда в 1912 году возрасте 17 лет спроектировал… самолет! Позже он участвовал в Первой мировой войне в качестве летчика-истребителя (на стороне Германии, к сожалению) и занимался проектированием авиационных двигателей, а после войны переключил внимание на автомобили. Предприятие Рёра выпускало достаточно прогрессивный и престижный Röhr 8 с независимой подвеской спереди и сзади, и рядным восьмицилиндровым двигателем.
Автомобили пользовались определенным спросом, но Великая депрессия заставила Рёра объявить о банкротстве. Уже в 1931 году с новыми инвесторами была учреждена компания Neue Röhr AG ("Новый Рёр"), переключившаяся на более доступные автомобили Röhr Junior на платформе Tatra 75. Скромные автомобили Röhr Junior тоже нашли своего клиента (было выпущено 1700 машин), но к концу 1930-х ввиду наличия евреев в совете директоров компания Рёра была ликвидирована немецкими властями. Ну вы поняли какими. Тем не менее, неугомонный Ганс Густав Рёр не опустил руки и стал главным конструктором Adler (автомобиль этой марки все мы видели в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница»), а затем техническим директором Daimler-Benz.
Но вернемся к Röhr Tatzelwurm (Татцельвурм). Автомобиль, названный в честь мифического существа с головой кошки и телом змеи, был разработан в 1934 году Карлом-Вильгельмом Оствальдом, проходившим в 1934 году стажировку на заводе Röhr. Соответственно, шасси и агрегаты использовались от недостроенной Tatra 75 1933 года. Оствальд разработал автомобиль с длинным кузовом фастбэк и необычной передней частью, закрывающей колеса и обтекаемой формой капота с интегрированными фарами - дизайн, по меркам 1930-х, отличался передовой аэродинамикой. Под двумя капотами скрывается 1,5-литровый оппозит с воздушным охлаждением (это-же Tatra) мощностью 30 лошадиных сил. В конструкции широко использовано дерево и фанера, много железа молодому инженеру не доверили…
Несмотря на странный вид Röhr Tatzelwurm почти 40 лет служил своему создателю и его семье, каким-то образом пережив войну. Видимо, такой трофей никого не заинтересовал.
Сегодня автомобиль пребывает в первозданном состоянии и до сих пор имеет номера Американской зоны оккупации Германии – ценный артефакт для коллекционеров.
Сегодня автомобиль пребывает в первозданном состоянии и до сих пор имеет номера Американской зоны оккупации Германии – ценный артефакт для коллекционеров.
А что касается самого Карла-Вильгельма Оствальда, то он сделал успешную инженерную карьеру, работая в сфере строительства и эксплуатации автобанов Германии. Автомобили больше не строил. И хорошо!
По данным специалистов европейского аукционного дома Artcurial странный Röhr Tatzelwurm может стоить 50 - 80 тысяч евро! Не дешево...
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