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Когда «уродство» стоит денег: единственный когда-либо сделанный Röhr Tatzelwurm

Когда «уродство» стоит денег: единственный когда-либо сделанный Röhr Tatzelwurm

Автор:
08 февраля 2023 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: rohr tatzelwurm   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
138
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Это автомобиль, который вы, возможно, никогда раньше не видели, он называется Röhr «Tatzelwurm», и он единственный в своем роде. По стандартам 1930-х годов дизайн был довольно продвинутым, с линией крыши в стиле фастбэк и встроенными фарами спереди для лучшей аэродинамики.
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Метки: rohr tatzelwurm   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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Ваня Час назад
чудо чайник...
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970
Hard.NET 45 минут назад
Citroen CV2, только попиленый чуток
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Лан не урчи

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