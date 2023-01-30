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Citroen SM: редкий экземпляр с двигателем Maserati

Citroen SM: редкий экземпляр с двигателем Maserati

Автор:
30 января 2023 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   Citroen DS   Maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
288
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Французская модель имеет особый двигатель под капотом и уникальные даже на сегодняшний день характеристики.
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Метки: Citroen   Citroen DS   Maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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milenBG Час назад
Что за уродства! Вот так надо выглядит настоящий SM
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Rom 42 минуты назад
Никогда не нравился французский дизайн в автомобилистроении. Начиная с 20-ых годов, когда уродов делали, (тот же Рено Ленина...), этот вот на фото тоже урод, и современные все уроды. Да, кому то нравится. Фу.
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