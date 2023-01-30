Citroen SM: редкий экземпляр с двигателем Maserati

Сотрудничество между Citroen и Maserati на бумаге не имело особого смысла. Французские и итальянские производители ориентировались на совершенно другую группу покупателей, на которую мир закатил глаза в 1968 году, когда было объявлено, что Citroen становится владельцем Maserati. Но на самом деле вся идея началась с плана Citroen вдохнуть в свои модели спортивный дух, а где лучше искать помощи, как не в Италии?