Citroen SM: редкий экземпляр с двигателем Maserati

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Французская модель имеет особый двигатель под капотом и уникальные даже на сегодняшний день характеристики.
Сотрудничество между Citroen и Maserati на бумаге не имело особого смысла. Французские и итальянские производители ориентировались на совершенно другую группу покупателей, на которую мир закатил глаза в 1968 году, когда было объявлено, что Citroen становится владельцем Maserati. Но на самом деле вся идея началась с плана Citroen вдохнуть в свои модели спортивный дух, а где лучше искать помощи, как не в Италии?
Они отправили предложение семье Орси, владевшей Maserati с 1937 года, а затем попросили улучшить характеристики знаменитой модели Citroen DS.
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Несмотря на все передовые технологии, которые Ситроен разработал для своего гиганта, у DS на самом деле были проблемы с мощностью. Изначально он планировался с двигателями с шестью цилиндрами, но в связи с задержкой производства были установлены устаревшие 4-цилиндровые. Идеи увеличить мощность до более высокого уровня витали в воздухе с 60-х годов, и некоторые прототипы были протестированы, и план приобрел серьезность благодаря Maserati. В конечном итоге мир получит модель SM.
SM сохранил лучшие разработки DS, такие, как революционная гидравлическая подвеска, а под капотом оказался долгожданный шестицилиндровый бензиновый двигатель.
Первоначально он развивал 168 л.с., но позже дебютировал более мощный 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л.с. Это позволяло развивать максимальную скорость 225 км/ч с механической коробкой передач или 205 км/ч с АКПП.
Первоначально он развивал 168 л.с., но позже дебютировал более мощный 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л.с. Это позволяло развивать максимальную скорость 225 км/ч с механической коробкой передач или 205 км/ч с АКПП.
У SM были все условия для того, чтобы стать успешным, но он появился в продаже как раз во время нефтяного кризиса и спрос на дорогие модели с большим расходом существенно упал.
В период с 1970 по 1975 года с завода сойдет всего 12 920 экземпляров, и это «загнало» обе компании в банкротство. Citroen перешел во владение к Peugeot, а владельцем Maserati стал аргентинский промышленник Алехандро Детомазо.
В то время желание владеть этим автомобилем требовало от нового владельца очень серьезной суммы денег, поскольку стоил целых 13 844 доллара (92 826 в сегодняшнем денежном эквиваленте). Образцы SM с двух континентов претерпели серьезные изменения. Например, американские законы требуют овальные фары, поэтому по приложенным фотографиям легко определить, с какого рынка автомобиль.
По итогу SM в Америке потерпел крах из-за цены и не очень высокой для своей категории мощности. Cadillac Eldorado, Lincoln Mark IV, Jaguar XKE, Mercedes 450 SLC и им подобные имели гораздо больше мощности за меньшие деньги, а янки никогда особо не ценили инновации, так что SM не был для них чем-то особенным.
Как бы то ни было, небольшое количество выпущенных экземпляров делает этот автомобиль очень желанным среди коллекционеров.
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