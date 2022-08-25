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В Усть-Куте на пересечении улиц Халтурина и Дзержинского 36-летний водитель Toyota Land Cruiser при повороте налево столкнулся со встречным минивэном Toyota Estima.
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В результате аварии никто не пострадал.
За нарушение ПДД и отсутствие страхового полиса водитель Toyota Land Cruiser привлечен к административной ответственности. Второму же автомобилисту может грозить уголовная ответственность за езду без прав и в нетрезвом виде.
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АНТИФИШКИ
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