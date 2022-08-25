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Авария дня. Водитель «Крузака» подбил пьяного водителя в Иркутской области

Авария дня. Водитель «Крузака» подбил пьяного водителя в Иркутской области

Автор:
25 августа 2022 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Усть-Куте на пересечении улиц Халтурина и Дзержинского 36-летний водитель Toyota Land Cruiser при повороте налево столкнулся со встречным минивэном Toyota Estima.
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Источник:

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Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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5  комментариев
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6k
Sanar Час назад
Свезло синяку на Toyota Estima что руль справа, а жаль.
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47k
dima423 52 минуты назад
А точно не на крузаке бухой был? как так можно поворачивать то вообще не глядя на дорогу?
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9k
Игорь Час назад
ночь, никакого движения и два идиота находят на свою жопу приключения .....
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12k
P.F. Час назад
Оба хороши! Один без полиса гоняет, другой синим за руль садится, похоже не в первый раз...
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