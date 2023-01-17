Коварный автозапуск: в Белоруссии автомобиль без водителя катался по кругу

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В Барановичах автомобиль завёлся без водителя и начал ездить кругами. Очевидцам не удалось остановить машину, пока на место происшествия не прибежал её владелец.
Присутствует ненормативная лексика!
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