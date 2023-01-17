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Коварный автозапуск: в Белоруссии автомобиль без водителя катался по кругу

Коварный автозапуск: в Белоруссии автомобиль без водителя катался по кругу

Автор:
17 января 2023 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автозапуск   автомобили   автомобиль без водителя   видео   
332
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В Барановичах автомобиль завёлся без водителя и начал ездить кругами. Очевидцам не удалось остановить машину, пока на место происшествия не прибежал её владелец.

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автозапуск   автомобили   автомобиль без водителя   видео   
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14  комментариев
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6k
workmen77 Час назад
Это называется колхозный автозапуск
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8k
Tamdima 11 минут назад
Достаточно аккуратно ездил, бордюры плавно проезжал. Всё время по одной траектории. Можно было подождать пока бензин кончится
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935
Шурман 54 минуты назад
Стоит у меня в БМВ базовая хрень для автозапуска , можно с телефона через конект драйв а можно через дополнительный брелок , честно не знаю нахрена я эту функцию накликал при заказе машины но так ей и пользовался . Пойду попробую :) сама она не уедет потому что постоянно на паркинге стоит .
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12k
Kostick Час назад
установщику автозапуска, пожизненный цик, с гвоздями.
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73k
Viktor Час назад
Ага, первое средство остановить убежавшую машину, это ёб...., стукнуть ногой по фаре!

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8k
Борис Карабанов Час назад
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4k
5 копеек Час назад
Видимо городские испытания беспилотного флагмана "беларускага" автопрома.
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5k
livaneth Час назад
А разве функция автозапуска не должна блокироваться при включенной передаче?
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