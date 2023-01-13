Сколько стоит владеть гиперкаром? Затраты на техническое обслуживание Bugatti Chiron

На канале американца Стива Хэмилтона появилось видео, в котором владелец Bugatti Chiron рассказывает о стоимости его содержания за несколько лет. По его расчётам, только на регулярные ТО за 10 лет он готовит не менее 100 тысяч долларов США. А при необходимости серьёзного ремонта затраты могут вырасти в несколько раз.