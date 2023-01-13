Сколько стоит владеть гиперкаром? Затраты на техническое обслуживание Bugatti Chiron

1688
5
1
Если человек может позволить себе машину за 3 миллиона долларов, то он может позволить себе её обслуживание, каким бы возмутительным оно ни казалось. Тем не менее, для нас, плебеев, довольно интересно узнать, насколько дорого обходится обслуживание Bugatti Chiron.
На канале американца Стива Хэмилтона появилось видео, в котором владелец Bugatti Chiron рассказывает о стоимости его содержания за несколько лет. По его расчётам, только на регулярные ТО за 10 лет он готовит не менее 100 тысяч долларов США. А при необходимости серьёзного ремонта затраты могут вырасти в несколько раз.
С момента покупки гиперкара Bugatti предоставляет его владельцу право на бесплатное техобслуживание в течение четырёх лет. После этого придётся ежегодно выкладывать по 11.5 тысячи долларов за каждое плановое ТО, в которое входит замена масла, фильтров, а также тормозной жидкости.
Обладатель этого Chiron уже успел побывать и на большом техобслуживании, которое необходимо проходить раз в пять лет. Стоит такая процедура уже 34 тысячи долларов и включает в себя, помимо прочего, замену технологических жидкостей в трансмиссии, охлаждающей жидкости и свечей зажигания. Плановые ТО можно заменить продлённой гарантией — четыре года обойдутся в 204 тысячи.
Замена более крупных расходников стоит дороже обычных процедур. К примеру, тормозные диски на Chiron оценены в 18 тысяч долларов, передние колодки — 6.7 тысячи долларов, а замена шин, которую необходимо выполнять раз в пять лет, обойдётся в 8.45 тысячи долларов. Из необычных трат, но в то же время впечатляющих по стоимости, — замена утерянного ключа. Невнимательность будет стоить 13.5 тысячи долларов.
Покупателям же подержанных гиперкаров приходится быть максимально аккуратными: поломка агрегатов способна проделать брешь даже в самом глубоком кармане. Замена роботизированной коробки передач стоит 185 тысяч долларов, но самым дорогим агрегатом гиперкара является двигатель. Официально Bugatti оценивает свой W16 в 856 406 долларов и 98 центов.
По всей видимости, чтобы подстраховать своих поклонников, осенью прошлого года Bugatti запустила программу продажи сертифицированных гиперкаров с пробегом. Veyron и Chiron перед продажей тщательно проверят и при необходимости починят. Кроме того, такие автомобили получают дополнительный год гарантии от производителя.
По всей видимости, чтобы подстраховать своих поклонников, осенью прошлого года Bugatti запустила программу продажи сертифицированных гиперкаров с пробегом. Veyron и Chiron перед продажей тщательно проверят и при необходимости починят. Кроме того, такие автомобили получают дополнительный год гарантии от производителя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix — для тех, кому обычных Bugatti мало
- Bugatti чествует дочь основателя компании эксклюзивными моделями Chiron, Chiron Sport
- Ультраредкий Bugatti Chiron Pur Sport не отдали покупателю, предложившему 4,4 миллиона долларов
- Посмотрите, как Bugatti Chiron летит по немецкому автобану на скорости 400+ км/ч
- Лимитированный Bugatti Chiron «Les Légendes du Ciel» — дань уважения легендам авиации
Новости партнёров
Там из года в год отзывают тачки из-за брака. Они ещё и на ходу разваливается.
Да и диски там редко кто меняет, так как ездят на таких машинах очень редко, лишь бы понты поколотить.
Ему что "бугати" с "бентли", что "жигуль" с "запорожцем" - одинаково чинить и ТО проводить. И денег столько не берёт.