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Сколько стоит владеть гиперкаром? Затраты на техническое обслуживание Bugatti Chiron

Сколько стоит владеть гиперкаром? Затраты на техническое обслуживание Bugatti Chiron

Автор:
13 января 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   Chiron   авто   автомобили   видео   гиперкар   суперкар   
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Если человек может позволить себе машину за 3 миллиона долларов, то он может позволить себе её обслуживание, каким бы возмутительным оно ни казалось. Тем не менее, для нас, плебеев, довольно интересно узнать, насколько дорого обходится обслуживание Bugatti Chiron.

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Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   Chiron   авто   автомобили   видео   гиперкар   суперкар   
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10  комментариев
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16k
Bill 2 часа назад
Отговорили, черти речистые.
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4k
sos1960sos Полчаса назад
VIP машины нужно обслуживать в VIP сервис-центрах. Выйдет гораздо дешевле...
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9k
Летучий Мыш 58 минут назад
Не рекомендую

Там из года в год отзывают тачки из-за брака. Они ещё и на ходу разваливается.
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27k
Ego sum qui sum Час назад
какой кошмарный цвет машины на первом фото
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949
Антошка 2 часа назад
Возвращаюсь на Mercedes-Maybach Exelero
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17k
Александр 2 часа назад
0.3% от стоимости машины в год стоит ТО.
Да и диски там редко кто меняет, так как ездят на таких машинах очень редко, лишь бы понты поколотить.
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63k
doker 2 часа назад
Вы просто не обращались к дяде Васе.

Ему что "бугати" с "бентли", что "жигуль" с "запорожцем" - одинаково чинить и ТО проводить. И денег столько не берёт.
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