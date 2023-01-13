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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
13 января 2023 08:08
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2485
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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19  комментариев
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156
Фома Час назад
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Идиот-кто подпись рисовал,Нашёл!
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Gary Zucker 6 минут назад
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Да это просто попытка трискелион изобразить
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4k
Вячеслав 15 минут назад
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Какая гадость, какая гадость, эта ваша заливная Hyundai Sonata--
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24k
Егор 21 минуту назад
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Молодец, по газонам не ходит.
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25k
Matrosskin 22 минуты назад
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ТАЗы то как раз зачастую доминируют и унижают в таких условиях: клиренс как у современного кроссовера, никаких тухлых муфт и вариаторов, никакого пластика ломучего по низу, да и вообще не жалко. Достаточно более-менее приличной резины - и можно свысока смотреть на владельцев зарубежного автопрома. Я в такую погоду пересаживался с Форда нового на дряхлую семёрку и не обламывался.
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6k
Vladimir Полчаса назад
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Вертолеты, это души погибших танков. А это чья?
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185
Alek Полчаса назад
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Макс выйдет, но не бухать
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284
Димыч Alek 8 минут назад
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Ой, как выйдет.))
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185
Alek Полчаса назад
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Вот точно, именно униженных)
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3k
lekha-fil 46 минут назад
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На кой?
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2k
Геннадьич 57 минут назад
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Это девочка воспитанная лисами. Мышкует!
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babuby Час назад
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Да. Одни пашут как кони, а вторые красоту наводят.
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1k
Сергей Зем Час назад
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И это горькая правда(((
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1k
Сергей Зем Час назад
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Сравнили фуру с эксковатором, который асфальта не видал?
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