Мужчины не взрослеют, просто «игрушки» становятся дороже

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Когда же у мужчин заканчивается детство? Глядя на подобные залипательные видео, само собой напрашивается ответ: «Никогда!»
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