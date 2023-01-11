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Мужчины не взрослеют, просто «игрушки» становятся дороже

Мужчины не взрослеют, просто «игрушки» становятся дороже

Автор:
11 января 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Шерп   авто   автомир   автомобили   вездеход   видео   моделизм   
937
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Когда же у мужчин заканчивается детство? Глядя на подобные залипательные видео, само собой напрашивается ответ: «Никогда!»

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Метки: Шерп   авто   автомир   автомобили   вездеход   видео   моделизм   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Думаешь легко деньги достаются? Добро ведь на какое дело, а то - голуби!
- Зато не пьет.
- Правда, хоть не пьет.
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29k
Григорий 4 минуты назад
А вот я просто старею, игрушки дороже не становятся.
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5k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
В моём детстве только такой был )
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
Я думал они на реальных авто, как мы с друзьями) А тут радио машинки...
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17k
Александр 3 часа назад
Вот поэтому мужики двигатель прогресса.
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