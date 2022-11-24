Челябинская машина-амфибия «Арго»: единственный в своём роде монстр из СССР

582
11
Вероятно, многие из вас уже не раз слышали об этом уникальном автомобиле, а кому-то даже посчастливилось увидеть его на выставке своими глазами.
Эта машина выглядит так, будто оказалась здесь прямиком из старого фильма о будущем, но она абсолютно реальна. Сможете догадаться, для чего она сделана?
Единственный в своём роде автомобиль был обнаружен в 2017 году в городе Челябинске. Один из местных пользователей социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что обнаружил его в старом гараже, который приобрёл за пределами города. Новый владелец дал амфибии имя Арго. Весной 2019 года необычное транспортное средство было представлено в «Олдтаймер-Галерее» в Москве — на выставке необычных ретро-автомобилей. Но кто и для чего его сконструировал?
×
×
8-колёсный вездеход-амфибия был создан инженером Максимом Мельниченко. Он работал на Челябинском тракторном заводе и построил этот шедевр в конце 1960-х годов. Говорят, Мельниченко был заядлым охотником и часто путешествовал по уральским лесам. Судя по всему, он нашёл несколько единомышленников, которые помогли ему воплотить в жизнь машину для путешествий по дикой природе.
Самый интересный элемент в конструкции — шарнирный механизм поворота, как у трактора (ведь машина построена на тракторном заводе). Единственная дверь находится спереди. В задней части планировалось разместить двигатель (вероятно, от ГАЗ М-20 «Победа»), а также гидронасос. Однако этого так и не случилось.
У Арго нет коробки передач, «раздатки» и множества валов. Для передачи механической энергии вращения от вала двигателя к колёсам используется гидростатическая трансмиссия со специальной жидкостью, силу и направление потока которой регулирует гидронасос. В ступицах каждого из восьми колёс установлены компактные гидромоторы, превращающие напор в механическую работу. Фактически, у него привод на 8 колёс, и на каждую ось можно поставить гусеницы. Здорово придумано!
Автомобиль кажется большим, но это иллюзия. На самом деле — несмотря на 4530 миллиметров в длину, 1900 в ширину и 1490 в высоту — он весит всего полторы тонны! В нём две герметичные секции, изготовленные из дюралюминия, высокопрочного алюминиевого сплава (пишут также, что для осуществления поворота секции могут изменять взаимное положение вокруг вертикальной оси). Места соединения выглядят как «жабры», что делает Арго ярким представителем стиля «стимпанк».
Автомобиль кажется большим, но это иллюзия. На самом деле — несмотря на 4530 миллиметров в длину, 1900 в ширину и 1490 в высоту — он весит всего полторы тонны! В нём две герметичные секции, изготовленные из дюралюминия, высокопрочного алюминиевого сплава (пишут также, что для осуществления поворота секции могут изменять взаимное положение вокруг вертикальной оси). Места соединения выглядят как «жабры», что делает Арго ярким представителем стиля «стимпанк».
Российские средства массовой информации, ссылаясь на сотрудников завода, писали, что о проекте знала лишь небольшая группа людей. Некоторые же полагают, в действительности никто из них даже не догадывался для какого именно автомобиля изготавливались маленькие гидравлические двигатели.
Всё это время машина хранилась в гараже Мельниченко в Челябинской области. После его смерти гараж перешёл в собственность дочери, которая решила продать помещение после 2010 года. Арго был найден внутри уже новым хозяином, и с тех пор успел дважды сменить владельца, прежде чем попал в руки автомобильного историка Владимира Киреева. Тот в свою очередь купил автомобиль в 2014 году, и только в 2017 сумел переправить его в Москву.
Как он рассказал журналистам издания Russia Beyond, у данной конструкции много недочётов. «Сама по себе идея была очень интересной, но абсолютно нежизнеспособной. У неё большое количество непреодолимых недостатков. Думаю, конструкторы осознали это и решили остановиться». В коллекции Владимира десятки старинных экземпляров — от подобных самоделок до парадных ЗИЛов, — и многие из них можно увидеть на российских автомобильных выставках.
К сожалению, с течением времени чертежи необычной машины были безвозвратно утрачены. Но зато мне удалось найти в продаже её игрушечную модель в масштабе 1/43.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Porsche предприняла попытку покорить самый высокий вулкан в мире на экстремальном 911-м
- Fiat 8V Berlinetta: удивительный автомобиль от старейшего автопроизводителя Италии
- Nissan EXA: один автомобиль, который может менять стили кузова
- Эта самоделка, вдохновлённая классическим гоночным автомобилем Mercedes, разрушит ваш мозг
- В старом гараже Новосибирска обнаружили интересную самоделку времён СССР
Новости партнёров
реклама