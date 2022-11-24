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Челябинская машина-амфибия «Арго»: единственный в своём роде монстр из СССР

Челябинская машина-амфибия «Арго»: единственный в своём роде монстр из СССР

Автор:
24 ноября 2022 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Арго   авто   автомир   автомобили   вездеход   самоделка   самодельный автомобиль   
582
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Вероятно, многие из вас уже не раз слышали об этом уникальном автомобиле, а кому-то даже посчастливилось увидеть его на выставке своими глазами.
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Источник:

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Метки: Арго   авто   автомир   автомобили   вездеход   самоделка   самодельный автомобиль   
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1  комментарий
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Серега Минуту назад
Там скорее всего всё и без чертежей делалось.
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