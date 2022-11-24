Челябинская машина-амфибия «Арго»: единственный в своём роде монстр из СССР

У Арго нет коробки передач, «раздатки» и множества валов. Для передачи механической энергии вращения от вала двигателя к колёсам используется гидростатическая трансмиссия со специальной жидкостью, силу и направление потока которой регулирует гидронасос. В ступицах каждого из восьми колёс установлены компактные гидромоторы, превращающие напор в механическую работу. Фактически, у него привод на 8 колёс, и на каждую ось можно поставить гусеницы. Здорово придумано!



Автомобиль кажется большим, но это иллюзия. На самом деле — несмотря на 4530 миллиметров в длину, 1900 в ширину и 1490 в высоту — он весит всего полторы тонны! В нём две герметичные секции, изготовленные из дюралюминия, высокопрочного алюминиевого сплава (пишут также, что для осуществления поворота секции могут изменять взаимное положение вокруг вертикальной оси). Места соединения выглядят как «жабры», что делает Арго ярким представителем стиля «стимпанк».