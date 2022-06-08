Albee Rolligon: инновационный транспортный грузовик 1950-х годов на катках сверхнизкого давления

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Одним из первых применений шин низкого давления Albee стал трехколесный Dodge Power Wagon. Давление на грунт было резко снижено из-за большой площади контакта с катками и низкого давления.
Автомобиль весил 4,3 тонны (против 2,5 у обычного Power Wagon) и был построен компанией West Coast Machinery Company из Стоктона, Калифорния. В нем использовался двигатель Chrysler модели IND-18A V-8 мощностью 135 лошадиных сил. Не было никакой подвески, кроме той, которую обеспечивали мешки низкого давления. Машина прошла испытания в Гренландии и на Абердинском полигоне с 1953 по май 1954 года.
Rolligon — это торговая марка для типа шин, предназначенных для использования по пересеченной местности или для движения по мягкому грунту пустыни или тундры. Шины имеют большую площадь поверхности и заполнены воздухом с очень низким давлением - всего 0.35 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, типичная автомобильная шина накачивается примерно до 2.2 килограммов на квадратный сантиметр. Поскольку вес автомобиля распределяется по большой площади, давление на грунт значительно ниже, чем у обычных шин. Кроме того, низкое давление в них позволяет шинам легко деформироваться, проглатывая неровности и препятствия. Как отмечает журнал LIFE, наезд на кого-то роликом Rolligon дает человеку «примерно такое же ощущение, как и энергичный массаж».
Роллигоны были изобретены Уильямом Гамильтоном Олби, который был учителем, жившим в маленькой эскимосской деревне в Беринговом проливе, Аляска, прежде чем он стал изобретателем и основателем компании. Во время рыбалки в 1935 году Уильям наблюдал, как группа эскимосов поднимала тяжелую деревянную лодку, нагруженную примерно 4 тоннами улова, из воды на илистый берег, используя несколько мешков из надутой воздухонепроницаемой тюленьей кожи, которые они закатывали под лодку. Уильям зачарованно наблюдал за рыбаками, которые с легкостью вели лодку вверх по склону, несмотря на гравий и камни.
Уильям Олби вернулся в Калифорнию и в 1951 году начал работать над современной адаптацией. Он разработал мешкообразные шины из нейлона, пропитанного резиной, которые были очень гибкими. Они легко деформируются, но не расширяются. После долгих консультаций Goodyear Tire and Rubber Company согласилась производить их в соответствии с планами, разработанными Олби. В конце концов, Олби основал «Компанию Олби Роллигон» и начал производить автомобили, оснащенные шинами низкого давления. Позже, с помощью армии США, компания Олби выпустила Jeep, грузовик Reo и Dodge Power Wagon, оснащенные Rolligons. Последним творением стал 7-тонный внедорожник Albee Rolligon.
К сожалению, Уильяму Олби не удалось превратить эту концепцию в успешный бизнес. Его компания столкнулась с финансовыми проблемами, вынудив Олби продать активы своей компании в 1960 году Джону Г. Холланду, который переименовал компанию в Rolligon Corporation. Торговая марка Rolligon теперь принадлежит компании National Oilwell Varco (NOV) из Техаса, ведущему мировому поставщику оборудования и комплектующих для бурения нефтяных и газовых скважин. NOV по-прежнему производит автомобили с Rolligon. Их крупнейшими клиентами являются нефтяные компании, работающие на севере Аляски.
Источник:
АНТИФИШКИ
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