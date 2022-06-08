Albee Rolligon: инновационный транспортный грузовик 1950-х годов на катках сверхнизкого давления

Rolligon — это торговая марка для типа шин, предназначенных для использования по пересеченной местности или для движения по мягкому грунту пустыни или тундры. Шины имеют большую площадь поверхности и заполнены воздухом с очень низким давлением - всего 0.35 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, типичная автомобильная шина накачивается примерно до 2.2 килограммов на квадратный сантиметр. Поскольку вес автомобиля распределяется по большой площади, давление на грунт значительно ниже, чем у обычных шин. Кроме того, низкое давление в них позволяет шинам легко деформироваться, проглатывая неровности и препятствия. Как отмечает журнал LIFE, наезд на кого-то роликом Rolligon дает человеку «примерно такое же ощущение, как и энергичный массаж».

2022-06-08T09:29:44+03:00