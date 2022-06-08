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Albee Rolligon: инновационный транспортный грузовик 1950-х годов на катках сверхнизкого давления

Albee Rolligon: инновационный транспортный грузовик 1950-х годов на катках сверхнизкого давления

Автор:
08 июня 2022 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Albee Rolligon   авто   автомир   автомобили   вездеход   разработки   
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Одним из первых применений шин низкого давления Albee стал трехколесный Dodge Power Wagon. Давление на грунт было резко снижено из-за большой площади контакта с катками и низкого давления.

Источник:

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Метки: Albee Rolligon   авто   автомир   автомобили   вездеход   разработки   
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