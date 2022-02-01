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Вездеход «Шерп» против мощного «Гелендвагена» в перетягивании каната на снегу

Вездеход «Шерп» против мощного «Гелендвагена» в перетягивании каната на снегу (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Шерп   авто   автомобили   вездеход   видео   гелендваген   перетягивание каната   
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Вездеход «Шерп» опять продемонстрировал свои возможности. Блогеры вновь сравнили его тяговые способности с новым Mercedes-AMG G 63. Правда на этот раз дуэль устроили на рыхлом снегу.

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Метки: Mercedes   Шерп   авто   автомобили   вездеход   видео   гелендваген   перетягивание каната   
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7  комментариев
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Bazaxy Час назад
Физика дуракам тёмный лес. Ждем сравнения хрена с пальцем.
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1k
Glassy 52 минуты назад
Опять дебилы занимаются фигней. Лучше бы рассказали, что замок двери на Гелике такой же как на грузовике МАЗ. Один новый стоит 11 тысяч рублей, второй 469 (лох не мамонт, лох не вымрет). Ну а если уж прям хочется сравнить несравнимое сравнили бы их при прохождении заболоченной местности.
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19k
sanchesS80 Час назад
1,3 тонны перетянули 2,4 тонны. Не плохо шины гребут.
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443
Шурман Час назад
Резу нормальную пускай поставит , клоун
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451
Nevad Black 2 часа назад
сказал же вроде паренек в синей форме как
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Kostick 2 часа назад
с дт-75 эти дурбалаи тоже станут в реале проверять?
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