Вездеход «Шерп» против мощного «Гелендвагена» в перетягивании каната на снегу

840
3
1
Вездеход «Шерп» опять продемонстрировал свои возможности. Блогеры вновь сравнили его тяговые способности с новым Mercedes-AMG G 63. Правда на этот раз дуэль устроили на рыхлом снегу.
«Шерп» — спецтехника с четырёхцилиндровым 1,5-литровым дизелем Kubota мощностью 44 лошадиные силы и крутящим моментом 120 Нм. Вездеход с 800-литровыми 1,6-метровыми бескамерными шинами весит около 1,3 тонны и стоит около восьми миллионов рублей.
Mercedes-AMG G 63 сочетает восьмицилиндровый 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 585 лошадиных сил (крутящий момент — 850 Нм) с 9-скоростной трансмиссией. У немецкого внедорожника снаряженной массой 2,4 тонны и ценой от 21 миллиона рублей есть межосевая и межколёсные блокировки.
В октябре прошлого года Руслан Абдулнасыров уже сравнивал тяговые возможности «Шерпа» и Mercedes-AMG G 63 на сухом грунте, и тогда результаты дуэли оказались не столь однозначными.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Перетягивание каната: Mercedes AMG G63 против Porsche и Bentley
- Хочу быть «Гелендвагеном»: копии G-класса из разных стран
- Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната
- Кухня на фаркопе: интересная новинка для любителей путешествий
- Грандиозный результат! Ветеран Hummer H1 против трех современных внедорожников
16
Понравилось16
Новости партнёров