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Водитель, который так любит искать виноватых: небольшое ДТП из Омска

Водитель, который так любит искать виноватых: небольшое ДТП из Омска

Автор:
11 января 2023 13:43
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   проспал торможение   
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Водитель автомобиля с регистратором въехал в "Мерседес" на перекрёстке в Омске и теперь ищет другого автомобилиста. Зачем он ему?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   проспал торможение   
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7  комментариев
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9k
SSD 54 минуты назад
Ну ВАЗ виноват за проезд на красный и все... А автору, в телефон надо меньше смотреть и херней заниматься.
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245
Руслан 2 минуты назад
Давно Цивик стал Мерседесом?
Рег дурак сам лицом прощелкал!..
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639
Kra 16 минут назад
он , вроде, притормозил, а потом зачем-то тронулся прямо в заднее левое.
Внимание , вопрос!
Зачем он тронулся раньше времени, если изначально притормозил? )
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6k
Дмитрий 17 минут назад
Гос номер может и интересует, но в зад въехал как последний п...ас. Читай п.10.1 ПДД. Там всё написано для таких случаев.
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4k
Egoro Полчаса назад
Вперёд смотреть не пробовал?
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9k
Б.Касторский Час назад
Хм, а не два ли тут нарушения? ВАЗ за красный ответит, а регион за несоблюдение дистанции.
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17
Эрик Картман Б.Касторский Полчаса назад
капитан вы всегда на посту
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