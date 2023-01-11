Водитель, который так любит искать виноватых: небольшое ДТП из Омска

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Водитель автомобиля с регистратором въехал в "Мерседес" на перекрёстке в Омске и теперь ищет другого автомобилиста. Зачем он ему?
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Павел, выложивший видео, теперь ищет виновных в местной группе: "Добрый день, ищу свидетелей ДТП (запись с регистратора) 06.01.2022. время 19.50. Место - перекресток 10 лет октября и Маршала Жукова. Интересует гос.номер автомобиля, спровоцировавшего ДТП (предположение ВАЗ 2115), проехавшего перекресток на красный сигнал светофора."
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Зачем он тронулся раньше времени, если изначально притормозил? )