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Пенсионер на «Жигулях», чтобы не сбить пешеходов, выскочил на встречную полосу

Пенсионер на «Жигулях», чтобы не сбить пешеходов, выскочил на встречную полосу

Автор:
05 декабря 2022 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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На улице Руставели в Санкт-Петербурге пожилой водитель "Жигулей" перелетел через островок безопасности и на полосе встречного движения столкнулся с "Ситроеном".

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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11  комментариев
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Заголовок как про героя! Дескать, выскочил! Вырулил!!! Молодец!
А на деле? Мудак не заметил, что все тормозят на пешеходном переходе, летит и в итоге страдают те, кто соблюдает ПДД.
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10k
Oleg Полчаса назад
с нынешними ценами на запчасти, дед встрял.
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974
олег 44 минуты назад
Дед не сильно виноват.Этот так поделки ваза тормозят.
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3k
Могвай 47 минут назад
Реакция у деда отменная, а вот мозгов нет и со зрением бяда....
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1k
Рина 2 часа назад
иногда возраст приходит один и м*к, стает просто старым м*ком... все тормозят, а он...
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22k
Inter 3 часа назад
а мне кажется он и не выруливал на встречку, его туда понесло
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16k
Александр 3 часа назад
Иномарка из говна и пластика сделана, весь передок развалился от удара по касательной.
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12k
Alex Djeff 3 часа назад
Хлипенькие нынче ситроены пошли, всё пластмассовое...
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