Пенсионер на «Жигулях», чтобы не сбить пешеходов, выскочил на встречную полосу

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На улице Руставели в Санкт-Петербурге пожилой водитель "Жигулей" перелетел через островок безопасности и на полосе встречного движения столкнулся с "Ситроеном".
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Никто из людей не пострадал.
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп пешеходный переход
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А на деле? Мудак не заметил, что все тормозят на пешеходном переходе, летит и в итоге страдают те, кто соблюдает ПДД.