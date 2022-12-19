Праздник к нам приходит: водитель запихнул сына в багажник вместе с ёлкой

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В Москве водитель прокатного автомобиля запихнул сына в багажник, куда перед этим положил живую ель. Похоже, ребёнок был очень доволен и счастлив.
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