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Праздник к нам приходит: водитель запихнул сына в багажник вместе с ёлкой

Праздник к нам приходит: водитель запихнул сына в багажник вместе с ёлкой

Автор:
19 декабря 2022 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   багажник   видео   дети   дтп   каршеринг   перевозка детей   
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В Москве водитель прокатного автомобиля запихнул сына в багажник, куда перед этим положил живую ель. Похоже, ребёнок был очень доволен и счастлив.

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Метки: авто   багажник   видео   дети   дтп   каршеринг   перевозка детей   
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6  комментариев
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29k
Андрей Иванов Час назад
За счастье ребёнка трёх штук не жалко. Главное ехать не быстро
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1k
Злодей 8 минут назад
Сколько бы всего отдал в детстве,что бы так прокатиться с ёлкой ))
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
С каких это пор идиотов стали называть водителями?
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959
IOON Полчаса назад
за3к осчастливить ребенка, приемлемо!
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4k
Трям 38 минут назад
Ну и что такого? Может он пердит постоянно )))
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6k
klop 51 минуту назад
Весело то оно весело, но не положено и штраф за это следует.
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