На крыше автобуса в Москве взорвался газовый баллон, пострадали водитель и пассажир

От взрыва крыша в «ЛиАЗе» 2019 года выпуска разлетелась на куски, а сам баллон отбросило в соседний двор.
Сегодня, 2 июля, около 12.30 в Ижорском переулке в Москве взорвалось газовое оборудование на пассажирском автобусе. ЧП случилось, когда транспорт подъехал к остановке. Баллон отбросило в соседний двор, а обломки автобуса разлетелись на много метров вокруг.
"Я был сзади автобуса и видел, как все взорвалось. Газовый баллон как ракета летел", - рассказывает водитель такси, следовавший за автобусом.
При взрыве пострадали 2 человека: водитель транспорта (его зажало в кабине, но его вытащили и передали на руки врачам) и один пассажир. Последнего оглушило, но он сумел выйти из салона самостоятельно.
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ЛиАЗ - городской низкопольный автобус Ликинского автобусного завода. Многие модели этой марки работают на сжиженном природном газе. По какой именно причине произошёл взрыв, будет разбираться следствие.
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Сразу после ЧП место вокруг автобуса оцепили из-за возможности второго взрыва. Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом - заявил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
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