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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1541 пост • 64 подписчика подписаться
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На крыше автобуса в Москве взорвался газовый баллон, пострадали водитель и пассажир

На крыше автобуса в Москве взорвался газовый баллон, пострадали водитель и пассажир

Автор:
02 июля 2024 15:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Москва   автобус   взрыв газа   газовый баллон   лиаз   пострадавшие   
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От взрыва крыша в «ЛиАЗе» 2019 года выпуска разлетелась на куски, а сам баллон отбросило в соседний двор.

Сегодня, 2 июля, около 12.30 в Ижорском переулке в Москве взорвалось газовое оборудование на пассажирском автобусе. ЧП случилось, когда транспорт подъехал к остановке. Баллон отбросило в соседний двор, а обломки автобуса разлетелись на много метров вокруг.



"Я был сзади автобуса и видел, как все взорвалось. Газовый баллон как ракета летел", - рассказывает водитель такси, следовавший за автобусом.


При взрыве пострадали 2 человека: водитель транспорта (его зажало в кабине, но его вытащили и передали на руки врачам) и один пассажир. Последнего оглушило, но он сумел выйти из салона самостоятельно.



ЛиАЗ - городской низкопольный автобус Ликинского автобусного завода. Многие модели этой марки работают на сжиженном природном газе. По какой именно причине произошёл взрыв, будет разбираться следствие.


Сразу после ЧП место вокруг автобуса оцепили из-за возможности второго взрыва. Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом - заявил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   автобус   взрыв газа   газовый баллон   лиаз   пострадавшие   
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9  комментариев
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396
Dmitry N 41 минуту назад
Да как так то
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17k
Алексей Полчаса назад
Тополиный пух, жара июль... (с).
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5k
Максим Макашев 39 минут назад
А где же ЭЛЕКТРОБУСЫ, которые так расхваливал оленевод?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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