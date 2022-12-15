Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение на трассе под Челябинском

Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом

Авария дня. В Евпатории в результате столкновения с бетономешалкой погиб таксист

Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Беларуси

Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области