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13 декабря, на трассе в Архаринском районе 34-летний амурчанин на Honda Fit вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
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Предварительно, водитель не учёл неблагоприятные погодные условия.
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В этой аварии всего ОДИН виновник - погибший водитель легковушки. Всё! Других виновников нету.