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Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области

Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области

Автор:
15 декабря 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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13 декабря, на трассе в Архаринском районе 34-летний амурчанин на Honda Fit вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
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Метки: Honda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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15  комментариев
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6k
ДеониS 3 часа назад
Фуровод тоже "молодец", под 90 шел.
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72
ruslan d 2 часа назад
Опасное время года ... жаль ...
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47
А П 2 часа назад
у фит еще и правый руль. Точно без шансов
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388k
Алексей 2 часа назад
ппц.как лего разобрал
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10k
kaboza 2 часа назад
Куда хондовод так лупил, за фурой от снега нех не видно, дистанция для кого придумана?
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158
Голован Щекн kaboza 2 часа назад
Он не рулил, его занесло. Ситуация может быть следующей, по опыту, водитель хонды планировал обогнать впереди идущую машину, набрал скорость для обгона и поздно в том числе из за снега поднимаемого впереди идущим, заметил сканию. Выжал в пол тормоз и машину понесло, может если бы нажимал на тормоз короткими нажатиями смог бы уйти в свою полосу. А при таких дорожных условиях, снег и лед, без вариантов. Я бы в данных условиях лучше бы плелся за фурой чем рисковать на двухполоске с обгоном.
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