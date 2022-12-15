Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России

Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области

Авария дня. В Дагестане «КамАЗ» протаранил маршрутку, есть погибшие

Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку

Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение на трассе под Челябинском