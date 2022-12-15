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Авария дня. Четыре человека сгорели в «скорой» после страшного ДТП под Томском

Авария дня. Четыре человека сгорели в «скорой» после страшного ДТП под Томском

Автор:
15 декабря 2022 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   Скорая   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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40-летний водитель самосвала Howo не уступил дорогу и столкнулся со скорой на трассе Томск-Мариинск. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.
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Метки: КамАЗ   Скорая   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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3  комментария
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Antonium 4 часа назад
Очень жаль. Погибли на службе людям, как настоящие герои.
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4k
Дмитрий ! 4 часа назад
"не имеющим права управления транспортными средствами". Какого х..я? Кто его допустил к грузовику? Посадить обоих.
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4k
Димка Смола/67 4 часа назад
Земля Вам пухом, горе страшное! Родным соболезную как и все нормальные люди.
P.S. Лично у нас в Смоленске гоняют эти савки как сумашедшие, для того что бы больше рейсов сделать, на моей памяти 4 аварии с ними.
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