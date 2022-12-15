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40-летний водитель самосвала Howo не уступил дорогу и столкнулся со скорой на трассе Томск-Мариинск. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В карете скорой помощи, в которой находилось три специалиста областного перинатального центра и водитель.
Момент столкновения
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Погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи. Никто не смог выбраться из салона «скорой».
Последствия ДТП
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Сидевший за рулем самосвала 40-летний водитель выжил, получив различные травмы.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
Губернатор объявил 16 декабря в Томской области днем траура по погибшим сотрудникам областного перинатального центра.
Возле перинатального центра организовано место для того, чтобы возложить цветы и воздать дань уважения ушедшим врачам.
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P.S. Лично у нас в Смоленске гоняют эти савки как сумашедшие, для того что бы больше рейсов сделать, на моей памяти 4 аварии с ними.