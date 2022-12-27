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На внутренней стороне МКАД в районе 82-го километра водитель автомобиля Hyundai Solaris влетел в стоячий КамАЗ дорожных служб, после чего перевернулся и загорелся.
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В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки.
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Но мне кажется, тут водитель либо, что то не дочитал с лайфхака, либо ... мы уже не узнаем что...
Камазы не увидеть - это верх слепоты. А так ему даже торпмозить не надо было, соседняя полоса, которую он пересёк уже в видимости камазов, была свободна. И чтобы остаться в ней, даже резких движений не надо было делать.
Хотя может нарочно въехал