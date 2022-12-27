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Авария дня. Момент столкновения на МКАД с двумя погибшими попал на видео

Авария дня. Момент столкновения на МКАД с двумя погибшими попал на видео

Автор:
27 декабря 2022 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   смертельное дтп   
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На внутренней стороне МКАД в районе 82-го километра водитель автомобиля Hyundai Solaris влетел в стоячий КамАЗ дорожных служб, после чего перевернулся и загорелся.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   смертельное дтп   
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14  комментариев
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161
ruslan d 3 часа назад
Чета я не уловил , как специально туда целил ...
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49k
Сергей 8 минут назад
Самоубийство чистой воды
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553
makser75-75 11 минут назад
Вот тебе и реальный краш-тест, а не постановочный, для выбивания денег с покупателей.
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47k
Элек Мек 22 минуты назад
Отключился или кончился до столкновения?
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5k
V2.Smirnov 23 минуты назад
Очередной вышивальщик, у которого "нет аварий и всё под контролем".
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23k
Добрый Алабай Полчаса назад
Не все видят разницу между GTA и жизнью.
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1k
Odynokiy_dyx Час назад
Я уже писал - пришел домой любовник жены! зарезал/застрелил - 12 лет строгача. но! Посадил в авто отключил подушку ему и на сотке в столб пассажирской стороной - итог 4 года поселения и через 2 по УДО выйдет.
Но мне кажется, тут водитель либо, что то не дочитал с лайфхака, либо ... мы уже не узнаем что...
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Как-то всё очень странно. Единственный вариант - отвлёкся на что-то от дороги.
Камазы не увидеть - это верх слепоты. А так ему даже торпмозить не надо было, соседняя полоса, которую он пересёк уже в видимости камазов, была свободна. И чтобы остаться в ней, даже резких движений не надо было делать.
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Не заметить большой оранжевый Камаз, в дневное время, это надо постараться.
Хотя может нарочно въехал
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25k
Matrosskin 2 часа назад
Или целенаправленно, или угашенный/упитый вхлам. Без вариантов. Сознание потерял - очень вряд ли, уж больно чётко перестроился, без сознания либо прямо ехал бы, либо руль выкрутил
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24k
Павел Плеханов 3 часа назад
"Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий"
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Олег

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