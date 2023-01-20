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На трассе Р-254 «Иртыш» в Марьяновском районе 35-летний водитель фуры Volvo на красный свет, столкнулся с ГАЗелью, а затем врезался в стоящие на перекрестке автомобили.
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Травмы получили 37-летняя женщина из автомобиля Mitsubishi Outlander и 61-летний мужчина из автомобиля Toyota Vitz. Мужчина в последствии скончался.
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Водителя грузовика заключили под стражу на 2 месяца. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела может скрыться от следствия и суда из-за того, что является гражданином другого государства, на территории Российской Федерации не зарегистрирован.
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