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Авария дня. Иностранец устроил смертельное ДТП в Омской области

Авария дня. Иностранец устроил смертельное ДТП в Омской области

Автор:
20 января 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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На трассе Р-254 «Иртыш» в Марьяновском районе 35-летний водитель фуры Volvo на красный свет, столкнулся с ГАЗелью, а затем врезался в стоящие на перекрестке автомобили.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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5  комментариев
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11k
кот базилий 2 часа назад
Государство "чуркестан" думаю
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
Они на такси, как кон...ые рассекают! А тут дол...б на фуре...
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1k
Максим Макашев 3 часа назад
да уж. Фуровод не иначе и дальтоник, и нёсся по полосе, предназначенной для поворота налево
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Олег

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