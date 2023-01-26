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Авария дня. Парень погубил младшего брата в Приморском крае

Авария дня. Парень погубил младшего брата в Приморском крае

Автор:
26 января 2023 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Находке 20-летний водитель на Toyota Allion на скорости не справился с управлением и влетел в дерево. На заднем сиденье находился его 12-летний брат.
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Спасателям пришлось буквально вырезать водителя из покореженного автомобиля. Он в реанимации.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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10  комментариев
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73k
Viktor 3 часа назад
Хорошо, что в дерево, а не в кого-нибудь! Ну а брат, брат останется на совести всю оставшуюся, недолгую (судя по гонкам) жизнь!
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435
Alexander Sar 5 минут назад
Олень.... Зимой так гонять с пассажиром без опыта... Да даже если и с опытом тут не пустой огороженный автодром а дорога с другими участниками движения и препятствиями. По хорошему кто учился не зимой должен курсы проходить. А с малым стажем после нескольких штрафов за превышение прав лишать на пару-тройку месяцев для отрезвления.
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9k
krivsan 3 часа назад
ну вот зачем,так лететь?раллийная Toyota,? мозгов нет,я поражаюсь
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6k
Sanar 3 часа назад
Раньше они особенно в Приморье на марках разматывались и других за собой тянули, сейчас на аллионах, прогресс ёпта
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59k
Morder 3 часа назад
теперь живет с мыслью что убил брата..
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Олег

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