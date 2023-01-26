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В Находке 20-летний водитель на Toyota Allion на скорости не справился с управлением и влетел в дерево. На заднем сиденье находился его 12-летний брат.
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Спасателям пришлось буквально вырезать водителя из покореженного автомобиля. Он в реанимации.
20-летний водитель, имеющий стаж вождения в 2 года и ранее уже 13 раз привлекавшийся к ответственности за превышение скорости.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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