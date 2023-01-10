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Авария дня. Страшное смертельное ДТП в Нижегородской области

Авария дня. Страшное смертельное ДТП в Нижегородской области

Автор:
10 января 2023 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Land Rover   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Кстовском районе Нижегородской области водитель «Ленд Ровер Фрилендер» при перестроении на скорости в соседнюю полосу не справился с управлением и протаранил попутную «Киа», после чего вылетел под встречную фуру.
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Метки: Land Rover   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
Ого... Вот это сборище придурков в одном месте...
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5k
livaneth 5 минут назад
Дави газ на полную! В больнице ждут твои почки.
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31k
Юр21 23 минуты назад
Снять успел, затормозить - нет...
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6k
Алексей Час назад
У рега была туева хуча времени, чтобы просто снизить скорость. Не говоря уж о торможении.
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142
Серега Час назад
Я летом так не езжу,как они зимой.При такой скорости,на такой дороге,шансы доехать до дома 50 на 50.
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9k
ron Час назад
Едем с ребенком? Зимой? Ухудшилась видимость? По газам!
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1k
Максим Макашев Час назад
"... в гости к Богу не бывает опозданий..."
В.С.Высоцкий
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Олег

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