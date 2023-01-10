715
2
1
На трассе в Кстовском районе Нижегородской области водитель «Ленд Ровер Фрилендер» при перестроении на скорости в соседнюю полосу не справился с управлением и протаранил попутную «Киа», после чего вылетел под встречную фуру.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Момент ДТП и последствия
Источник:
Пассажир «Ленд Ровера» скончался, водитель и еще один пассажир получили травмы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение на трассе под Челябинском
- Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области
- Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину
- Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку
- Авария дня. В последний путь через проезжую часть
Новости партнёров
В.С.Высоцкий