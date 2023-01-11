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Авария дня. Безумный обгон привёл к смертельному ДТП в Нижегородской области

Авария дня. Безумный обгон привёл к смертельному ДТП в Нижегородской области

Автор:
11 января 2023 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В деревне Березовка Арзамасского района водитель «Мицубиси Лансер» пытался совершить обгон в неположенном месте, но не справился с управлением и протаранил встречный «Форд Куга».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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3k
ProstoBoBka 9 часов назад
1973 года рождения, ума [мат] нет! По такой дороге так лететь...
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3k
Victor 2 часа назад
Как же низко мы ценим свои жизни!
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6k
Vladimir 6 часов назад
Он пробовал на прочность этот мир каждый миг,
Форд оказался прочней.

(Почти Машина времени)
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10k
ScorpionDS 9 часов назад
Пассажир форда вроде пытался выйти, дверь открывается ...
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2k
kuchipachi 9 часов назад
пассажир форда, видимо, тоже не был пристегнут
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3k
pinbalist 9 часов назад
Успел. Летун хренов.
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