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В деревне Березовка Арзамасского района водитель «Мицубиси Лансер» пытался совершить обгон в неположенном месте, но не справился с управлением и протаранил встречный «Форд Куга».
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В результате аварии погибли два человека, в том числе виновник, который на момент ДТП не был пристегнут.
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