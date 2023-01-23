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На трассе неподалеку от Северодвинска водителя «Шкоды» занесло и откинуло на встречную обочину. Водитель с пассажиром вышли из автомобиля, и в этот момент в них врезался автобус.
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В результате чего легковушку отбросило на вышедших из нее водителя — мужчину, 1989 года рождения и пассажира — молодого человека, 2002 года рождения.
С различными травмами оба пострадавших были госпитализированы, один из них, водитель «Шкоды», в последствии от полученных травм скончался в больнице.
С различными травмами оба пострадавших были госпитализированы, один из них, водитель «Шкоды», в последствии от полученных травм скончался в больнице.
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