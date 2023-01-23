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Авария дня. Занесло, вышел из машины и погиб

Авария дня. Занесло, вышел из машины и погиб

Автор:
23 января 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе неподалеку от Северодвинска водителя «Шкоды» занесло и откинуло на встречную обочину. Водитель с пассажиром вышли из автомобиля, и в этот момент в них врезался автобус.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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4  комментария
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27k
Ваня 2 часа назад
на мокрой дороге пошел на обгон... своей жизни...
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7
vudu12 44 минуты назад
пункт назначения.
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748
KoteBasilio 49 минут назад
а зачем было лезть на обгон ? ведь он ехал и при том нормально ехал
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110
samoilenko-yura123 KoteBasilio Полчаса назад
Верно, да ещё в потёмках! Жалко мужика.
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