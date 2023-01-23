В результате чего легковушку отбросило на вышедших из нее водителя — мужчину, 1989 года рождения и пассажира — молодого человека, 2002 года рождения.



С различными травмами оба пострадавших были госпитализированы, один из них, водитель «Шкоды», в последствии от полученных травм скончался в больнице.