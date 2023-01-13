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На трассе в Ялуторовском районе женщина за рулём Toyota Vitz не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Kia Sportage.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В Toyota Vitz ехала 30-летняя мама с младенцем и 3-летним ребёнком. Женщина скончалась на месте, её шестимесячный ребёнок скончался по дороге в больницу. Второй ребёнок, мальчик, доставлен в лечебное учреждение.
Младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок перевозился в бустере.
Младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок перевозился в бустере.
Момент столкновения
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Водитель Kia Sportage за медицинской помощью не обращался.
Последствия ДТП
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А вот на что отвлеклась - мы навряд ли узнаем. Может на телефон, а может на детей.