В Toyota Vitz ехала 30-летняя мама с младенцем и 3-летним ребёнком. Женщина скончалась на месте, её шестимесячный ребёнок скончался по дороге в больницу. Второй ребёнок, мальчик, доставлен в лечебное учреждение.



Младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок перевозился в бустере.