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Авария дня. Ужас из Тюменской области

Авария дня. Ужас из Тюменской области

Автор:
13 января 2023 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Ялуторовском районе женщина за рулём Toyota Vitz не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Kia Sportage.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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2  комментария
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5k
salim777 Час назад
Дура! Что значит "не справилась с управлением?" У тебя в машине двое детей, веди аккуратно, смори на дорогу! Все едут как люди, одну тебя дуру выносит на встречку. В телефоне что ли залипала, идиотка?!
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24k
Павел Плеханов 20 минут назад
Очень похоже, что отвлеклась от дороги, зачепила правым бортом обочину и резко дёрнула рулём.
А вот на что отвлеклась - мы навряд ли узнаем. Может на телефон, а может на детей.
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Олег

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