Призы достались всем участникам! Гонки двух "Мерседесов" со светофора

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Появилось видео октябрьского массового ДТП из Челябинска. Водители двух "Мерседесов" ускорились со светофора, но на их пути оказались два автомобиля на гибкой сцепке.
"Волга" тянула за собой "Круз"
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