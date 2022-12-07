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Призы достались всем участникам! Гонки двух "Мерседесов" со светофора

Призы достались всем участникам! Гонки двух "Мерседесов" со светофора

Автор:
07 декабря 2022 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   гонки   дтп   массовое дтп   
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Появилось видео октябрьского массового ДТП из Челябинска. Водители двух "Мерседесов" ускорились со светофора, но на их пути оказались два автомобиля на гибкой сцепке.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   гонки   дтп   массовое дтп   
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17  комментариев
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6k
Roman 2 часа назад
Преждевременной эякуляцией страдают.
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527
Aurelian 19 минут назад
Элитненько. Это сделало мой день.
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1k
Сергей Викторович 19 минут назад
Я ниче не понял - что они хотели изобразить?
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338
Мицелий Грибов Полчаса назад
вроде мерсы а ведут как бмв
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3k
Владимир Час назад
игра в квача
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7k
Neo Час назад
Нет ума - считай калека.
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40k
Сергей Час назад
Что такое "невезет" и как с ним бороться.
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16k
Роберт Шекли Час назад
Вёдра против Волги
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5k
Бу 2 часа назад
мухаха
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2k
kuchipachi 2 часа назад
прям сильного ускорения не вижу у мерседесов. а вот на что рассчитывал водитель волги с гибкой сцепкой - не понятно.
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Олег

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