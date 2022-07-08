1153
5
2
Причиной массовой аварии на 38-м километре МКАД стало оторвавшееся колесо у "четырнадцатой". Всего участниками ДТП стали девять транспортных средств.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Пермском крае фура без тормозов снесла вагон с углём и пост дежурного переезду
- Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области
- Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
- Авария дня. Всё, дальше не поедем!
- Авария дня. ДТП с тремя машинами в Воронеже
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп массовое дтп мкад
Новости партнёров
Причина - мудаки, не соблюдающие дистанцию. Их в том замесе - все, кроме самого первого.
а Камаз, такое ощущение, что просто с криком "ЗА ВДВ!!!" в замес ворвался))