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Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД

Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД

Автор:
08 июля 2022 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   мкад   
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Причиной массовой аварии на 38-м километре МКАД стало оторвавшееся колесо у "четырнадцатой". Всего участниками ДТП стали девять транспортных средств.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   мкад   
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16  комментариев
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28k
Григорий 2 часа назад
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2k
ProstoBoBka Час назад
Этой массовой аварии можно было бы избежать если бы держали дистанцию! Особенно это касается грузовиков "высоко сижу далеко гляжу" на деле нихрена не видят и думают что их грузовик остановится, как легковая!
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5k
livaneth Час назад
Оторвавшееся колесо - это просто повод.
Причина - мудаки, не соблюдающие дистанцию. Их в том замесе - все, кроме самого первого.
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8k
Игорь Час назад
Камазист добавил посильнее
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1
supersperm Час назад
Всегда боюсь вот таких м...ков на камазах и прочих фурах, едешь по трассе упрешься в кого нибудь и сзади такая фура нарисовывается и едет сцуко прям в упор и никак ему м..ку не объяснишь, что тормоза легковой мицу намного лучше тормозов камаза, мана и прочей хрени везущей несколько десятков тонн...
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12k
Konstantin 2 часа назад
Охренеть! Даже Камаз перевернулся. Сюжет из "Пункта назначения"
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492
В. Л. 2 часа назад
нихерасе замес!!!
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Сколько же дятлов не смотрели вперёд...
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16k
Booka1a 2 часа назад
три слепых таксуна решили погомосячить, но лайтово.
а Камаз, такое ощущение, что просто с криком "ЗА ВДВ!!!" в замес ворвался))
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
все обошлось бы малой кровью и мелкими авариями , если бы не муд*к который решил остановиться поглазеть на аварию , прямо перед груженым с прицепом камазом. На видео 0-43
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Из-за одного м....ка на корыте, такой п...ц. ТО ещё отменили. За подобное должен сидеть водитель и кто выдал диагностическую карту.
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2k
boom 3 часа назад
нда....вот так думаешь "фух, успел притормозить и объехать аварию", как тут тебе прилетает опрокинувшийся камаз вдогонку.
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