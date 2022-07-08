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Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области

Авария дня. В Удмуртии пьяный водитель устроил массовое ДТП

Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры

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Авария дня. ДТП с тремя машинами в Воронеже