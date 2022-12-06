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Долго сидел в засаде и вырулил в самый подходящий момент

Долго сидел в засаде и вырулил в самый подходящий момент

Автор:
06 декабря 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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Водитель автомобиля с регистратором заснял момент своего ДТП в Челнах. Невнимательный водитель решил не глядя в зеркала совершить разворот.

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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6  комментариев
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20k
ЦСКА 2 часа назад
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564
Kra Полчаса назад
"мертвая зона" что ли случилась?... Как так-то??
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3k
Вовака Полчаса назад
И болт что сделаешь(
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474
mironc 2 часа назад
А могут и обоюдку присудить, поскольку догнал уже на встречке.
Бить надо в своей полосе, куда не уворачиваясь!
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Олег

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