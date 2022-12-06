Долго сидел в засаде и вырулил в самый подходящий момент

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Водитель автомобиля с регистратором заснял момент своего ДТП в Челнах. Невнимательный водитель решил не глядя в зеркала совершить разворот.
Присутствует ненормативная лексика!
Справедливо наказан.
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Метки: Volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп зеркала разворот
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