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Я же поворотник включил! ДТП из Санкт-Петербурга

Я же поворотник включил! ДТП из Санкт-Петербурга

Автор:
16 января 2023 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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Водитель Toyota Camry предпринял опрометчивую попытку уйти на разворот с правого ряда и пожалел об этом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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5  комментариев
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Торопыгу всегда сложно понять. Хорошо, пропустил поворот. Но задумайся, стоит ли рисковать жизнью и автомобилем ради экономии нескольких минут? Последний разворот в твоей жизни? Не успеешь и всё! Корову проиграл (с)
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1k
Сергей Викторович 13 минут назад
Вот некоторые удивляются откуда такие водители берутся "я же включил поворотник". Меня один такой подрезал как-то, остановился рядом, а там мой знакомый за рулем, Я с ним ругаться не стал, просто сказал "Ты чего хулиганишь?", А он мне на полном серьезе отвечает "А что такого, я же поворотник включил...". Только один нюанс - он работает инструктором в автошколе.
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3k
Laplander 17 минут назад
Была красивая и белая, а стала белая и теперь не красивая. Глупый манёвр. Даже если тебя пропускают, подожди пару секунд, посмотри не едет ли кто в левом ряду. Но нет, шёл до победного.
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1k
Лимонадный Джо 48 минут назад
Поворотник. Это просто чарующее слово! Я включил, и теперь весь мир подождёт. А сейчас будет караулить очередь у жестянщика...
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4k
Kozlodoev 49 минут назад
Ну, если поворотник включил, тогда и вопросов нет.
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