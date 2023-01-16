Я же поворотник включил! ДТП из Санкт-Петербурга

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Водитель Toyota Camry предпринял опрометчивую попытку уйти на разворот с правого ряда и пожалел об этом.
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