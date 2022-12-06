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Этот редкий Datsun 240Z "«Super Samuri» 1972 года выставлен на продажу

Этот редкий Datsun 240Z "«Super Samuri» 1972 года выставлен на продажу

Автор:
06 декабря 2022 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
249
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Это Datsun 240Z «Super Samuri», и если вы никогда не слышали об этой модели раньше, это может быть связано с тем, что было выпущено всего 77 экземпляров, все в Британии, и только 40 или около того дожили до наших дней.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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1  комментарий
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Suvar_ 2 часа назад
Вот Datsun а это не знаю что / Сарказм ))
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