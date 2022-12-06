Этот редкий Datsun 240Z "«Super Samuri» 1972 года выставлен на продажу

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Это Datsun 240Z «Super Samuri», и если вы никогда не слышали об этой модели раньше, это может быть связано с тем, что было выпущено всего 77 экземпляров, все в Британии, и только 40 или около того дожили до наших дней.
На онлайн-аукционе Collecting Cars идут торги за купе Datsun 240Z образца 1972 года, который считается единственным в своём роде. Это часть серии Super Samuri, в которую входило 77 автомобилей, одно из трёх купе с левым рулём и единственное с автоматической коробкой передач. Сейчас за редкий автомобиль предлагают 50 500 фунтов (61,5 тысячю долларов), до конца торгов ещё два дня.
Пакет доработок Super Samuri для Datsun 240Z был разработан британским предпринимателем Спайком Андерсеном на фоне спортивных успехов модели в первой половине 1970-х. Слово Samuri в названии линейки должно означать «Самурай», но намеренно написано с ошибкой: торговая марка Samurai в Великобритании на тот момент уже имелась.
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Заказчиком именно этого автомобиля был известный тогда британский гонщик Уинстон «Вин» Перси, поэтому спецификации спорткара настраивали под его требования. Так купе получило 2,8-литровый мотор с новой головкой блока цилиндров и альтернативными карбюраторами, развивающий 190 л.с., регулируемую гоночную подвеску и мощные тормоза Wilwood. Кроме того, в оснащение Super Samuri входят иной выхлоп, гоночные приборы и система внутренней связи.
В салоне установлены «ковши» Corbeau и съёмный руль Sparco. При этом автомобиль можно с известной долей комфорта использовать и в обыденной жизни — он располагает кондиционером и стереосистемой.
Пробег автомобиля на данный момент составляет 14,8 тысячи километров.
Пробег автомобиля на данный момент составляет 14,8 тысячи километров.
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