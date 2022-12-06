Этот редкий Datsun 240Z "«Super Samuri» 1972 года выставлен на продажу

Это Datsun 240Z «Super Samuri», и если вы никогда не слышали об этой модели раньше, это может быть связано с тем, что было выпущено всего 77 экземпляров, все в Британии, и только 40 или около того дожили до наших дней.

0 На онлайн-аукционе Collecting Cars идут торги за купе Datsun 240Z образца 1972 года, который считается единственным в своём роде. Это часть серии Super Samuri, в которую входило 77 автомобилей, одно из трёх купе с левым рулём и единственное с автоматической коробкой передач. Сейчас за редкий автомобиль предлагают 50 500 фунтов (61,5 тысячю долларов), до конца торгов ещё два дня.

0 Пакет доработок Super Samuri для Datsun 240Z был разработан британским предпринимателем Спайком Андерсеном на фоне спортивных успехов модели в первой половине 1970-х. Слово Samuri в названии линейки должно означать «Самурай», но намеренно написано с ошибкой: торговая марка Samurai в Великобритании на тот момент уже имелась.

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0 Заказчиком именно этого автомобиля был известный тогда британский гонщик Уинстон «Вин» Перси, поэтому спецификации спорткара настраивали под его требования. Так купе получило 2,8-литровый мотор с новой головкой блока цилиндров и альтернативными карбюраторами, развивающий 190 л.с., регулируемую гоночную подвеску и мощные тормоза Wilwood. Кроме того, в оснащение Super Samuri входят иной выхлоп, гоночные приборы и система внутренней связи.

0 В салоне установлены «ковши» Corbeau и съёмный руль Sparco. При этом автомобиль можно с известной долей комфорта использовать и в обыденной жизни — он располагает кондиционером и стереосистемой.



Пробег автомобиля на данный момент составляет 14,8 тысячи километров.

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