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Женщина как будто намеренно бросилась под колёса автомобиля

Женщина как будто намеренно бросилась под колёса автомобиля

Автор:
28 ноября 2022 14:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Архангельске на нерегулируемом пешеходном переходе встретились две дамы – одна из них, 1966 года рождения, находилась за рулем автомобиля Тoyota, а другая, 1971 года рождения, пыталась пересечь проезжую часть.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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3  комментария
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16k
Александр 4 часа назад
Нифига себе, протащило по дороге и нет серьёзных травм.
терминатор
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22k
Inter 3 часа назад
странное поведение
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