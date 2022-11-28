Женщина как будто намеренно бросилась под колёса автомобиля

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В Архангельске на нерегулируемом пешеходном переходе встретились две дамы – одна из них, 1966 года рождения, находилась за рулем автомобиля Тoyota, а другая, 1971 года рождения, пыталась пересечь проезжую часть.
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