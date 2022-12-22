Хотел проучить «рогатого», а получил разодранную бочину

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В Могилёве водитель BMW 730 продрал своему автомобилю правый бок, пытаясь влезть перед троллейбусом. Непонятно, хотел ли он повернуть или просто проучить, но ремонт теперь выльется в копеечку.
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