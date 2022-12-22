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Хотел проучить «рогатого», а получил разодранную бочину

Хотел проучить «рогатого», а получил разодранную бочину

Автор:
22 декабря 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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В Могилёве водитель BMW 730 продрал своему автомобилю правый бок, пытаясь влезть перед троллейбусом. Непонятно, хотел ли он повернуть или просто проучить, но ремонт теперь выльется в копеечку.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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12  комментариев
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9k
SSD 53 минуты назад
Какое хорошее видео)
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12k
Karelian 2 минуты назад
Судя по сигналу, сохатый нормально так его подрезал, объезжая таксиста.
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978
IOON 2 минуты назад
хотел проучить, а проучили его....
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2k
Сергей 13 минут назад
Так бибикал, чуть бибику не сломал.
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12k
harlamov 16 минут назад
Больше похоже, что просто повернуть хотел.
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22k
SolomonA Полчаса назад
+1 к подтверждению теории о водителях BMW...
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8k
ron Полчаса назад
В принципе, парень добился своего - автобус он всё-таки остановил. Молодец, упёртый, что еще сказать )))
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Что характерно, у таких "учителей", как правило, огромный багаж нарушений за спиной.
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91
ruslan d Полчаса назад
Надо было сразу электричку
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6k
workmen77 40 минут назад
С трамваем, автобусом или фурой "спорит" только больной
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17k
Александр 50 минут назад
Таких учителей надо пожизненно лишать прав.
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