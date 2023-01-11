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Самоуверенный обгон: в Омской области водитель «Рено» протаранил встречную фуру

Самоуверенный обгон: в Омской области водитель «Рено» протаранил встречную фуру

Автор:
11 января 2023 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   обгон   
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На трассе Тюмень – Омск 40-летний водитель автомобиля Renault не смог удачно завершить обгон, автомобиль зацепил обочину и вылетел на встречную полосу, где ехал тягач MAN.

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Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   обгон   
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2  комментария
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jfk Час назад
Странный тип на рено, конечно, на прямом участке так исполнять
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Олег

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