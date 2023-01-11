Самоуверенный обгон: в Омской области водитель «Рено» протаранил встречную фуру

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На трассе Тюмень – Омск 40-летний водитель автомобиля Renault не смог удачно завершить обгон, автомобиль зацепил обочину и вылетел на встречную полосу, где ехал тягач MAN.
Момент столкновения
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В результате столкновения фура вылетела в кювет.
Последствия ДТП
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