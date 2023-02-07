Женщина перевернулась на кроссовере при попытке обогнать поворачивающий трактор

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В белорусском городе Новолукомль 47-летняя женщина на кроссовере Chery совершала обгон на перекрёстке и зацепила поворачивающий трактор. От удара автомобиль перевернулся через крышу и встал обратно на колёса.
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Отличный будет урок про обгон на перекрестках)