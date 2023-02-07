Женщина перевернулась на кроссовере при попытке обогнать поворачивающий трактор

В белорусском городе Новолукомль 47-летняя женщина на кроссовере Chery совершала обгон на перекрёстке и зацепила поворачивающий трактор. От удара автомобиль перевернулся через крышу и встал обратно на колёса.

0 Автомобилистка не пострадала, она была пристёгнута.