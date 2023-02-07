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Женщина перевернулась на кроссовере при попытке обогнать поворачивающий трактор

Женщина перевернулась на кроссовере при попытке обогнать поворачивающий трактор

Автор:
07 февраля 2023 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   трактор   
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В белорусском городе Новолукомль 47-летняя женщина на кроссовере Chery совершала обгон на перекрёстке и зацепила поворачивающий трактор. От удара автомобиль перевернулся через крышу и встал обратно на колёса.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   трактор   
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6  комментариев
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661
Uganda Час назад
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125
samoilenko-yura123 22 секунды назад
похоже тракторист про зеркала и поворотники не слыхал! от правой обочины резко на лево!!
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15k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 3 минуты назад
Насосет на новый кроссовер, ничего страшного!
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418
Николай Пауков 7 минут назад
Мягенько, даже если не пристегнута была, так что норм всё)))
Отличный будет урок про обгон на перекрестках)
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806
Олеся К Полчаса назад
класс какая молодец
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4k
alex Час назад
красивое
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