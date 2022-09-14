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Столкновение двух пожарных машин в штате Нью-Джерси: восемь человек пострадали

Столкновение двух пожарных машин в штате Нью-Джерси: восемь человек пострадали

Автор:
14 сентября 2022 13:39
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожарная машина   спецсигнал   
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Две пожарные машины спешащие на вызов столкнулись на перекрёстке Бродвей и Стрейт-Стрит в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси.

Источник:

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Метки: США   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожарная машина   спецсигнал   
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sapér Vodička 59 минут назад
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