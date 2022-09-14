Столкновение двух пожарных машин в штате Нью-Джерси: восемь человек пострадали

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Две пожарные машины спешащие на вызов столкнулись на перекрёстке Бродвей и Стрейт-Стрит в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси.
В результате столкновения один грузовик врезался в продуктовый магазин, а другой в дерево.
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По меньшей мере восемь пожарных из той машины, которая врезалась в дерево, были доставлены в местную больницу. По словам официальных лиц, трое из группы получили тяжелые ранения.
«Они выполняли свою работу, они пытались добраться до места происшествия как можно быстрее, и, к сожалению, это произошло. Они просто пытались добраться туда как можно скорее», — сказал мэр города Андре Сайех.
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