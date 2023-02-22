Столкновение с членовозом "АМР" на востоке Москвы

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Водитель представительского "Мерседеса" с мигалкой пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора и слегка зацепил "Вольво".
Водитель "Вольво" опубликован крик о помощи:
"Извиняюсь сразу за повтор новости для кого-то. Но юрист посоветовал поискать ещё свидетелей того, что не было звукового сигнала у мерса АМР, который поехал на красный.
Был ли кто-то ещё в момент аварии или проезжал но было некогда и потом уехал? Я отблагодарю за время потраченное. Придумывать ничего не надо, только если были и правда видели.
Т.к. на записи регистратора очевидца ниже у них "громко играет музыка и неслышно", регистрация самой мигалки уже появилась в СТС мерса, хотя не было, привезли другую уже думаю, в открытую не стесняясь майор ВАИ (Воен.автоинсп к которой мерс относится) договаривался в гибдд чтоб заменили, записывал на диктофон.
А мне важно доказать что действительно не было звука. И школьники двое подтвердили пока что не слышали, был только маяк".
"Извиняюсь сразу за повтор новости для кого-то. Но юрист посоветовал поискать ещё свидетелей того, что не было звукового сигнала у мерса АМР, который поехал на красный.
Был ли кто-то ещё в момент аварии или проезжал но было некогда и потом уехал? Я отблагодарю за время потраченное. Придумывать ничего не надо, только если были и правда видели.
Т.к. на записи регистратора очевидца ниже у них "громко играет музыка и неслышно", регистрация самой мигалки уже появилась в СТС мерса, хотя не было, привезли другую уже думаю, в открытую не стесняясь майор ВАИ (Воен.автоинсп к которой мерс относится) договаривался в гибдд чтоб заменили, записывал на диктофон.
А мне важно доказать что действительно не было звука. И школьники двое подтвердили пока что не слышали, был только маяк".
На видео слышен лёгкий удар
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Метки: Mercedes аварии авто авто аварии амр видео дтп спецсигнал
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Читаем ПДД.
П. 3.1
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
у нас соседи ездят на солярисе с АМР, тормозят на ура
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Еще как трогают.
Если нет спецталона.