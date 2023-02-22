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Столкновение с членовозом "АМР" на востоке Москвы

Столкновение с членовозом "АМР" на востоке Москвы

Автор:
22 февраля 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   амр   видео   дтп   спецсигнал   
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Водитель представительского "Мерседеса" с мигалкой пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора и слегка зацепил "Вольво".

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   амр   видео   дтп   спецсигнал   
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10  комментариев
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231
Иванов Час назад
Зачем номер мерса замазали?
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3k
ArkBase 10 минут назад
На представленном видео отчетливо слышно завывание какой-то женщины, явно не имеющее отношение к происходящему....
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7k
Артём 15 минут назад
Судя по видео, ДТП случилось в первую очередь не из-за мигалки, а из-за того , что Вольво летел на сверхзвуке.
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Разве эти синие ведра не позапрещали? В ПДД вроде четко обозначено, что машина должна еще обладать цветографической схемой
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28k
albedo 43 минуты назад
Включение спецсигнала не освобождает от ответственности:

Читаем ПДД.
П. 3.1

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
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79
Вася Пупкин 51 минуту назад
Мерин на СВО спешил?
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1k
Andrey Час назад
а вот серьезно, эти байки про номера работают?
у нас соседи ездят на солярисе с АМР, тормозят на ура
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231
Иванов Andrey Час назад
От региона зависит. АМР77 вообще никто не тронет если спецоперации нет. У подруги на шкоде номера СВР97, говорит тормозят редко очень, а на ясеневском посту(там где служба внешней разведки) вообще ни разу не тормозили)
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