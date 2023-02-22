Столкновение с членовозом "АМР" на востоке Москвы

Водитель "Вольво" опубликован крик о помощи:



"Извиняюсь сразу за повтор новости для кого-то. Но юрист посоветовал поискать ещё свидетелей того, что не было звукового сигнала у мерса АМР, который поехал на красный.



Был ли кто-то ещё в момент аварии или проезжал но было некогда и потом уехал? Я отблагодарю за время потраченное. Придумывать ничего не надо, только если были и правда видели.



Т.к. на записи регистратора очевидца ниже у них "громко играет музыка и неслышно", регистрация самой мигалки уже появилась в СТС мерса, хотя не было, привезли другую уже думаю, в открытую не стесняясь майор ВАИ (Воен.автоинсп к которой мерс относится) договаривался в гибдд чтоб заменили, записывал на диктофон.



А мне важно доказать что действительно не было звука. И школьники двое подтвердили пока что не слышали, был только маяк".