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Глыба льда рухнула на машину с людьми

Глыба льда рухнула на машину с людьми (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   глыба льда   лед   машина   фото   
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Огромная твёрдая глыба льда, сорвавшись с крыши дома, упала на лобовое стекло припаркованного внизу автомобиля, в котором находились два человека.

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Метки: авто   видео   глыба льда   лед   машина   фото   
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18  комментариев
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12k
Роберт Шекли 58 минут назад
Просто на коробке-автомат врубил заднюю и вышел
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2k
Максим Роберт Шекли 47 минут назад
Вышла*.
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39k
Элек Мек 10 минут назад
Догнала?
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5k
Сергей Полчаса назад
Эх, люблю такие видео. Потом будут на коммунальщиков жаловаться (хотя косяк коммунальщиков на лицо, в место машины могла упасть на голову прохожему), а то что в правило написано что парковка машины ближе 5 метров от страений запрещена (кстати именно по этому и запрещена) всем похрену.
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2k
sniper72 Сергей 16 минут назад
а можно ссылку на такое правило? я чет полазил в тырнете, ничего не нашел...
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Говно японское, БМВ с открытой пассажирской не дает ехать и сразу ставит авто на паркинг
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93
Алиса Психологическая поддержка 7 минут назад
и не только бмв
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12k
Объект реальности 45 минут назад
лучше тете не ездить за рулем, ведь будет ситуация когда она подобную дичь сотворит но последствия будут хуже.
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572
Шурман 57 минут назад
Вот по этому я езжу на немцах :) бмв хер с места пойдет если водительская дверь открыта и нога с газа убрана :) проверял уже много раз или маты на дисплеях или писки . Мальчик прыгает как зайчик :) она что бы в машину не прыгать дверь держала что бы наверное не поцарапать или не помять ?
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−37
_________ Час назад
я бы пожалуй обосрался...
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1k
Sam22 _________ 51 минуту назад
А по твоему мнению, почему пацан так быстро выскочил из машины? Запахло. И ещё. Что за оператор, у которого деньги на камеру на штативе есть, а на нормальное окно-нет?
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1k
boom Час назад
Шкет сначала бодро отбежал в сторону, чтобы на голову ещё что-то не свалилось...
А потом так же бодро побежал обратно на то же самое место, посмотреть куда покатилась машинка
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13k
Booka1a boom Час назад
ну наверное увидел, что сугробов над ним больше не летает
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7k
Cornho Час назад
Японопром не жалко, главное, что японоводка не пострадала.
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31k
Опаньки 2 часа назад
какой умный мальчик, скачет как зайчик вместо того чтобы помочь )
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3k
Петр Опаньки Час назад
А чем он может помочь? машина на автомате, включена задняя передача - вот и покатилась назад.
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36k
dima423 Опаньки Час назад
да блин он в а)(уе наверно немножко) к тому же это ребенок а не взрослый, и да и помочь он ничем не сможет... а вот то что тетка запаниковала это не гуд
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