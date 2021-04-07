Глыба льда рухнула на машину с людьми

В ролике, снятом 29 марта на камеру видеонаблюдения в Мурманске, Российская Федерация, показан момент, когда одной семье удалось отделаться лишь лёгким испугом и побитой машиной после того, как холодная и тяжёлая льдыха грохнулась прямиком на их авто.