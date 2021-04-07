Глыба льда рухнула на машину с людьми

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Огромная твёрдая глыба льда, сорвавшись с крыши дома, упала на лобовое стекло припаркованного внизу автомобиля, в котором находились два человека.
В ролике, снятом 29 марта на камеру видеонаблюдения в Мурманске, Российская Федерация, показан момент, когда одной семье удалось отделаться лишь лёгким испугом и побитой машиной после того, как холодная и тяжёлая льдыха грохнулась прямиком на их авто.
Здорово напугавшись, как пассажир, так и водитель быстро поспешили покинуть транспортное средство, даже не соизволив поставить его на ручной тормоз, отчего спустя мгновение автомобиль принялся произвольно катиться в сторону проезжей части.
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А потом так же бодро побежал обратно на то же самое место, посмотреть куда покатилась машинка