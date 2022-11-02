Бодрое выдалось утро в Амурской области, зима, как всегда, пришла неожиданно

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Напряжённое видео из Амурской области. На трассе Благовещенск-Свободный движение было практически парализовано из-за гололёда.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но, скорее всего, соглашусь с автором, в том числе с ненормативной лексикой