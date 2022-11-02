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Бодрое выдалось утро в Амурской области, зима, как всегда, пришла неожиданно

Бодрое выдалось утро в Амурской области, зима, как всегда, пришла неожиданно

Автор:
02 ноября 2022 14:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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Напряжённое видео из Амурской области. На трассе Благовещенск-Свободный движение было практически парализовано из-за гололёда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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2  комментария
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46k
Элек Мек 2 часа назад
Убрать машины,надеть коньки,клюшки в руки и вперёд!!!
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Я смотрел без звука на работе
Но, скорее всего, соглашусь с автором, в том числе с ненормативной лексикой
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