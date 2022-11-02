FISHKINET
Сообщество Аварии 6052 поста • 527 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Очень необычное ДТП: водитель «Мазды» самостоятельно запрыгнул на эвакуатор

Очень необычное ДТП: водитель «Мазды» самостоятельно запрыгнул на эвакуатор

Автор:
02 ноября 2022 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   эвакуатор   
398
2
1
На трассе М-4 «Дон» возле города Ефремов водитель «Мазды» не справился с управлением и влетел в эвакуатор на обочине в тот самый момент, когда на него грузили «Шкоду».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   эвакуатор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
SSD Час назад
Водила эвакуатора наверное обрадовался. За одну поездку по двойной таксе повезет. Халява)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 3 минуты назад
Получается в погруженной Шкоде были люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 3 минуты назад
Да мужикам повезло ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь 11 минут назад
до кучи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Интересные снимки отечественных артистов
Интересные снимки отечественных артистов
Набирающие популярность в сообществах
"Относитесь с любовью": в РПЦ призвала относиться к представителям ЛГБТ с терпимостью, но на грех не вестись
"Относитесь с любовью": в РПЦ призвала относиться к представителям ЛГБТ с терпимостью,...
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#забавно#люди#история#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#фото#факты#интересное#авто аварии#аварии#автомобили#Еда#позитив#Украина#Китай
#интересно#животные#дтп#подборка#Приколы#картинки#истории#СССР#дети#найдено на ebay
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Авария дня. «Мазду» занесло на встречную полосу Авария дня. «Мазду» занесло на встречную полосу Авария дня. Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП Авария дня. Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП В Алматы грузовик на полном ходу потерял задний мост В Алматы грузовик на полном ходу потерял задний мост Стадный инстинкт в действии: все дружно тронулись на красный свет Стадный инстинкт в действии: все дружно тронулись на красный свет Авария дня. ДТП с тремя машинами в Воронеже Авария дня. ДТП с тремя машинами в Воронеже

На что жалуетесь?

Вернуться