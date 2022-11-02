Очень необычное ДТП: водитель «Мазды» самостоятельно запрыгнул на эвакуатор

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На трассе М-4 «Дон» возле города Ефремов водитель «Мазды» не справился с управлением и влетел в эвакуатор на обочине в тот самый момент, когда на него грузили «Шкоду».
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Супруги из «Шкоды» и их 10-летняя дочка получили легкие травмы. После осмотра их отпустили домой.
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АНТИФИШКИ
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