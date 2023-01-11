Обидно, досадно: небольшое ДТП с прицепом

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История с женой, запустившей череду трагических событий! Что бы случилось, если бы она сказала приезжать через полчаса?
Станислав сообщает: "Позвонила жена, говорит приезжай через час, я говорю может через полтора, но она настояла, итог на видео, обидно, авария на ровном месте и третья! За год, не по моей вине. А самое интересное, что ехать можно было через полтора часа. Челябинск".
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп необычное дтп прицеп
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А вообще сам дурак, мог и пораньше притормозить... рег быстро подъезжал к узкому месту, прицепщик начал спешить чтобы проскочить и вот результат)
Чего-то вспомнился анекдот:
Страховой агент с клиентом разговаривают:
- Блд, год какой-то неудачный, четвёртый раз уже в ж0пу приезжают..
- Ну так потому что вы водите как пдрас