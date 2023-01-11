Обидно, досадно: небольшое ДТП с прицепом

Станислав сообщает: "Позвонила жена, говорит приезжай через час, я говорю может через полтора, но она настояла, итог на видео, обидно, авария на ровном месте и третья! За год, не по моей вине. А самое интересное, что ехать можно было через полтора часа. Челябинск".