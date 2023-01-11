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Обидно, досадно: небольшое ДТП с прицепом

Обидно, досадно: небольшое ДТП с прицепом

Автор:
11 января 2023 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   прицеп   
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История с женой, запустившей череду трагических событий! Что бы случилось, если бы она сказала приезжать через полчаса?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   прицеп   
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4  комментария
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dima423 Час назад
а может через полтора часа под фуру бы заехал)) ...все что не делается все к лучшему...
А вообще сам дурак, мог и пораньше притормозить... рег быстро подъезжал к узкому месту, прицепщик начал спешить чтобы проскочить и вот результат)
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25k
Matrosskin 49 минут назад
Узкое место на обледенелой дороге и уже кто-то там щемиться ? Надо подъехать поближе!
Чего-то вспомнился анекдот:
Страховой агент с клиентом разговаривают:
- Блд, год какой-то неудачный, четвёртый раз уже в ж0пу приезжают..
- Ну так потому что вы водите как пдрас
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