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Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион

Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион

Автор:
14 ноября 2022 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari Enzo   авто   автомир   автомобили   двигатель   мотор   найдено на ebay   
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Нельзя просто пойти в магазин автозапчастей и купить двигатель Ferrari, так что это аукционное предложение является единственной в своем роде возможностью. Этот двигатель от Ferrari Enzo всё еще находится в оригинальной коробке.
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Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari Enzo   авто   автомир   автомобили   двигатель   мотор   найдено на ebay   
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