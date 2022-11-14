Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион

Двигатель продадут в комплекте с воздухозаборниками и оборудованием для установки. Как полагает RM Sotheby's, мотор все еще можно использовать для «пересадки», в том числе на другие модели при наличии места в моторном отсеке. Также он может стать жемчужиной коллекции редких моторов.