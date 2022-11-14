Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион

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Нельзя просто пойти в магазин автозапчастей и купить двигатель Ferrari, так что это аукционное предложение является единственной в своем роде возможностью. Этот двигатель от Ferrari Enzo всё еще находится в оригинальной коробке.
Аукционный дом RM Sotheby's готовит к продаже мотор от суперкара Ferrari Enzo. Шестилитровый V12 Tipo F140B развивает 660 лошадиных сил, но данный агрегат ни разу не использовался — более того, его даже не доставали из заводского ящика, в котором он и будет выставлен на торги в декабре. По подсчетам устроителей аукциона, за редкий нетронутый двигатель удастся выручить от 200 тысяч до 300 тысяч долларов. В этом же диапазоне лежит цена, например, нового Lamborghini Urus.
Безнаддувный двигатель Tipo F140B дебютировал на Ferrari Enzo в 2002 году. Позже моторы линейки F140 широко использовались на других моделях Ferrari и Maserati, включая 830-сильный Competizione и 963-сильный LaFerrari с гибридной силовой установкой, в которой пару ДВС составлял электродвигатель.
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Данный crate engine («мотор в коробке») был отправлен из штаб-квартиры Ferrari в дилерский центр Formula Automobile в Копенгагене, гласит сопроводительная документация. Вероятно, его собирались использовать для замены поврежденного агрегата одного из 400 выпущенных Enzo, но что-то пошло не по плану, и V12 так и остался лежать в ящике.
Двигатель продадут в комплекте с воздухозаборниками и оборудованием для установки. Как полагает RM Sotheby's, мотор все еще можно использовать для «пересадки», в том числе на другие модели при наличии места в моторном отсеке. Также он может стать жемчужиной коллекции редких моторов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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