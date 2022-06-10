Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari

Найти изъяны здесь невозможно, всё сделано так, как и задумано, но имитация крепежных болтов выглядит так себе. Что бы сделал я, выпуская по сути игрушку, стоимостью в реальный автомобиль? На места имитации болтов просверлил бы отверстия, нарезал резьбу и закрутил туда короткие маленькие болтики. Функцию крепежа они бы всё равно не выполняли, но сам мотор выглядел бы еще реалистичней.