Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari

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Эта модель двигателя Ferrari 250 GT Competition в масштабе 1:3 была собрана Терцо Далия из High Collection Modeling в Италии. Это №14 из 500 экземпляров с красными гофрированными крышками клапанов, шестью карбюраторами Weber.
Когда я узнал, сколько денег некий коллекционер выложил за эту модель двигателя Ferrari, то подумал, что она несмотря на свой масштаб, полностью рабочая. Да и выглядит мотор как настоящий.
Согласитесь, кажется, что подключи к нему подачу топлива, протяни провода к свечам зажигания, покрути коленвал, и он оживет, всё завертится-закрутится, а из коротких выхлопных труб пойдут пламенные прострелы. Но увы, с функциональностью у моторчика похуже, чем с визуальной составляющей.
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Мне конечно стало интересно его происхождение, и вот что удалось выяснить. Это уменьшенная в масштабе 1:3 копия двигателя Ferrari 250 GT, одной из лучших машин в мире, созданных в шестидесятые.
Внимание к деталям здесь не пустая фраза, каждый компонент, будь то крышка селектора коробки передач, карбюратор или масляный фильтр повторяют оригинал, только в уменьшенном размере. Есть даже табличка с порядком работы цилиндров.
В завершении – о цене, и некоторых моих мыслях касаемо исполнения изделия. Конкретно эта модель мотора ушла с аукциона В-а-Т за 15 тысяч долларов, почти миллион рублей по нынешнему официальному курсу. А теперь что касается исполнения.
Найти изъяны здесь невозможно, всё сделано так, как и задумано, но имитация крепежных болтов выглядит так себе. Что бы сделал я, выпуская по сути игрушку, стоимостью в реальный автомобиль? На места имитации болтов просверлил бы отверстия, нарезал резьбу и закрутил туда короткие маленькие болтики. Функцию крепежа они бы всё равно не выполняли, но сам мотор выглядел бы еще реалистичней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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