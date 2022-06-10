FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9603 поста • 771 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari

Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari

Автор:
10 июня 2022 08:53
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   двигатель   моделизм   мотор   
97
16
Эта модель двигателя Ferrari 250 GT Competition в масштабе 1:3 была собрана Терцо Далия из High Collection Modeling в Италии. Это №14 из 500 экземпляров с красными гофрированными крышками клапанов, шестью карбюраторами Weber.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   двигатель   моделизм   мотор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

349997



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
70 тыс евро и куриный бульон: Светлана Лобода готова выступать перед россиянами не в России
70 тыс евро и куриный бульон: Светлана Лобода готова выступать перед россиянами не в...
Как стать блогером за 1 день
Как стать блогером за 1 день
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное хобби

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#сарказм#люди#автомобили#дтп#в мире#авто аварии#дизайн
#прикол#интересно#подборка#факты#новости#забавно#Еда#аварии#Курьезы#знаменитости
#фото#Разное#картинки#история#автомир#Ynews#Приколы#сатира#маразм#интересные факты
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов Уменьшенные копии двигателей Ferrari: на создание каждого требуется больше года Уменьшенные копии двигателей Ferrari: на создание каждого требуется больше года Первый в мире серийный 16-цилиндровый мотор от Cadillac Первый в мире серийный 16-цилиндровый мотор от Cadillac Двигатель Alfa Romeo V10 из Формулы-1 выставили на продажу Двигатель Alfa Romeo V10 из Формулы-1 выставили на продажу Классические гоночные автомобили с двигателями огромных объемов Классические гоночные автомобили с двигателями огромных объемов

На что жалуетесь?

Вернуться