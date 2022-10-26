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Удачная встреча: столкновение двух любителей езды на красный сигнал светофора

Удачная встреча: столкновение двух любителей езды на красный сигнал светофора

Автор:
26 октября 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
805
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На перекрёстке в Центральном районе Волгограда 20-летний парень на вишнёвой "девятке" при повороте налево решил не уступать дорогу встречному Kia Optima под управлением 31-летнего мужчины. Оба водителя проскакивали уже на красный сигнал светофора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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11  комментариев
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32k
ACU900 2 часа назад
Едет грузин в машине с русским пасажиром со скоростью 200 КМ, вдруг перед
ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость,
пролетел на красный. Пасажир(П):
- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит:
Водитель(В):
- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит;
опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезать можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. (В) взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленный горит!
(В): Ша, сейчас оттуда джигит пролетит...
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433
Лютый вам Бетховен 39 секунд назад
Твоя вишнёвая девятка
В гроб раньше времени сведёт.
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3k
vasilykopkov 3 минуты назад
Пешеходы, блин видимо бессмертные, по сторонам не смотрят вообще...
Зато как приятно, что на его могиле напишут "Он был прав на переходе!!!"
А долбоящер его сбивший, через пару лет выйдет за примерное поведение...
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4k
alex 6 минут назад
ай да красавчики, никто не пострадал посторонний
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26k
migun31 15 минут назад
В какой автошколе учат срезать так угол при повороте? Одновременно на двух встречных полосах и для движения кто прямо и у тех, кто слева. ПЗДЦ!
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9k
Игорь 18 минут назад
нашли друг друга
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5k
Hugo_RnD Полчаса назад
"травмирована кора головного мозга. Основная древесина не пострадала"
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3k
pinbalist 44 минуты назад
Травмой головы? А что там травмировать-то? Так же пусто.
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49k
dima423 2 часа назад
хорошая авария - нормальные люди не пострадали)) ...девятка кстати походу пешехода спасла (а заодно и киявода от уголовки)

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2k
Дмитрий 2 часа назад
Досадно будет, если обоих прав не лишат.
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15k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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