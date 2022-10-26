Удачная встреча: столкновение двух любителей езды на красный сигнал светофора

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На перекрёстке в Центральном районе Волгограда 20-летний парень на вишнёвой "девятке" при повороте налево решил не уступать дорогу встречному Kia Optima под управлением 31-летнего мужчины. Оба водителя проскакивали уже на красный сигнал светофора.
Источник:
Столкновение произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Краснознаменской.
Источник:
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп на красный проскакун
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ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость,
пролетел на красный. Пасажир(П):
- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит:
Водитель(В):
- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит;
опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезать можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. (В) взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленный горит!
(В): Ша, сейчас оттуда джигит пролетит...
В гроб раньше времени сведёт.
Зато как приятно, что на его могиле напишут "Он был прав на переходе!!!"
А долбоящер его сбивший, через пару лет выйдет за примерное поведение...