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Молодой водитель тонированной «Лады» отвлёкся на телефонный звонок и сбил человека

Молодой водитель тонированной «Лады» отвлёкся на телефонный звонок и сбил человека

Автор:
27 октября 2022 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ишимбае 19-летний парень на "десятке" сбил 23-летнего пешехода, который преходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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4k
Шилов 6 часов назад
Очень много вижу, в основном именно молодых людей, которые переходят дорогу по переходу прям вот сразу, даже не глядя на потом машин и не снижая скорости, очевидно считая себя бессмертными. С другой стороны такие же индивидуумы только за рулем совершенно не думают, что могут легко присесть из-за долбанного смартфона. И вот они все чаще начинают встречаться. Как говорилось в небезызвестном фильме: "Что ж такое? Были же люди как люди и вдруг все стали кретинами".
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28k
Григорий 2 часа назад
А я не понял куда водитель поехал? Или у него тормозной путь 200 метров?
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16k
Александр Н. 2 часа назад
Встретились как-то слепой и бессмертный...
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9k
Игорь 5 часов назад
они, похоже, оба отвлеклись
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16k
Alex ASK 5 часов назад
Пешеход всегда прав... пока жив
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2k
SHAGREEN 5 часов назад
И снова бессмертный пешеход горделивой походкой идёт в направлении больничной койки. Водила-то понятно, что мудак.
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6k
Core 6 часов назад
одни думают что никто не захочет сесть из-за сбитого пешехода и бегут не смотря, другие думают что никто не захочет сдохнуть на переходе и пропустит

для примера - на днях приходил клиент, он пострадавший в дтп, виновник допустил наезд на впередистоящее авто т.к. у него отказало сердце и к моменту дтп он был уже мертв. тоже может произойти и на переходе, я уже не буду упоминать про бухих, упоротых, просто тупых или сидящих в телефоне)
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31k
Игорь 6 часов назад
ИМХО водитель и не успел бы оттормозиться, даже если бы увидел. Ибо летел как в жопу укушенный. А сам пешеход очевидно обожает в гипсе по больницам валяться - даже не парился насчёт убедиться в безопасности.
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