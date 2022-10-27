Молодой водитель тонированной «Лады» отвлёкся на телефонный звонок и сбил человека

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В Ишимбае 19-летний парень на "десятке" сбил 23-летнего пешехода, который преходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали.
Со слов водителя, он отвлёкся на телефонный звонок. На передних стёклах автомобиля была тонировочная плёнка.
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АНТИФИШКИ
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для примера - на днях приходил клиент, он пострадавший в дтп, виновник допустил наезд на впередистоящее авто т.к. у него отказало сердце и к моменту дтп он был уже мертв. тоже может произойти и на переходе, я уже не буду упоминать про бухих, упоротых, просто тупых или сидящих в телефоне)