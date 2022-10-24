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Защитник нарушителей дорожных правил устроил небольшое ДТП

Защитник нарушителей дорожных правил устроил небольшое ДТП

Автор:
24 октября 2022 11:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   конфликт на дороге   мелкое дтп   одностороннее движение   учитель на дороге   
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Водитель автомобиля с регистратором решил проучить пенсионера, ехавшего против шерсти по дороге с односторонним движением, но вдруг появился третий водитель.

Источник:

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Метки: авто   видео   конфликт на дороге   мелкое дтп   одностороннее движение   учитель на дороге   
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7  комментариев
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49k
dima423 2 часа назад
вот людям делать нехера)
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7k
Шурави Полчаса назад
Тут даже непонятно кому сочувствовать, видимо тем кто не сможет проехать из-за трёх му.....
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21k
BiZ 54 минуты назад
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24k
albedo Час назад
Два дебила это сила. Причём на ровном месте ради гонора.
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2k
смт Час назад
Нет мозгов - считай калека.
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12k
Kostick Час назад
зато теперь точно - встречники не проедут!) как минимум, пока не оформят дорожку. хотя, в теории, они обязаны освободить проезд. т.к. мелкое мешают движению. косарь, жаль что так мало, а то поцарапают свои вёдра, и стоят потом часами.
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