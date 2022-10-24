Защитник нарушителей дорожных правил устроил небольшое ДТП

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Водитель автомобиля с регистратором решил проучить пенсионера, ехавшего против шерсти по дороге с односторонним движением, но вдруг появился третий водитель.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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