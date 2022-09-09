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Главная > Авто 
Разборки велосипедиста с водителем дорогого внедорожника в Кургане

Разборки велосипедиста с водителем дорогого внедорожника в Кургане

Автор:
09 сентября 2022 12:28
Метки: Велосипедист   авто   видео   конфликт на дороге   перцовка   перцовый баллончик   разборки   
786
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Дорожные разборки с использованием перцового баллончика произошли в Кургане. Велосипедист пересекал перекрёсток по диагонали и сцепился водителем внедорожника Infiniti.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист   авто   видео   конфликт на дороге   перцовка   перцовый баллончик   разборки   
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11  комментариев
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6k
GrblFF Полчаса назад
Когда уже слезать с велосипеда при пересечении научатся.
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43k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Мудак vs говнюк.
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2k
Трям 10 минут назад
Велосипедик и водятел
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92
gh0st 19 минут назад
Жэстачайшэ наказать обоих [мат]
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2k
pinbalist Полчаса назад
Хрусту надо было пешком переходить всё-таки. Ну а финик насосал на машину и начал думать что ему всё можно теперь, получил ответку нормально.
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2k
Лёха Полчаса назад
Два дебила - это сила. Я так понимаю, что они оба нарушили ПДД. Сейчас в суде будут письками меряться...
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3k
Дмитрий Полчаса назад
2 [мат] и оба правил не знают...
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11k
кот базилий Полчаса назад
"еду на свой зеленый" ..поперек перекрестка на велосипеде
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56
Sata33 36 минут назад
Велик олень конечно , но зачем эти разборки устраивать ?
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43k
Карандаш 40 минут назад
Сказ про то, как встретился "царёк" с долбоящером.
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