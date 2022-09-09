Разборки велосипедиста с водителем дорогого внедорожника в Кургане

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Дорожные разборки с использованием перцового баллончика произошли в Кургане. Велосипедист пересекал перекрёсток по диагонали и сцепился водителем внедорожника Infiniti.
Оппоненты нахамили друг другу, и велосипедист в ходе ссоры ударил внедорожник. Когда водитель вышел из машины, чтобы разобраться, то получил несколько порций перцового баллончика.
Велосипедист позвонил в полицию и сообщил, что на него напал человек.
Велосипедист позвонил в полицию и сообщил, что на него напал человек.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
В УМВД России по Курганской области пояснили, что по данному факту проводится проверка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Финик выехал на перекресток на разрешающий и обязан покинуть перекресток независимо от сигнала светофора. что он и сделал, пропустив ПЕШЕХОДОВ.
Велосипедист. 1 - двигался по тротуару, 2 - пересекал перекресток по диагонали. 3 - не спешился перед пересечением