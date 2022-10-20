FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10327 постов • 801 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Мгновенная карма: водитель пересёк двойную сплошную линию на глазах у инспекторов ДПС

Мгновенная карма: водитель пересёк двойную сплошную линию на глазах у инспекторов ДПС

Автор:
20 октября 2022 11:17
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   ПДД   авто   видео   гибдд   задержание   карма   нарушитель   
2107
1
1
В подмосковном Чехове водителю «девятки» не понравился манёвр автора ролика и он решил пересечь двойную сплошную линию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ВАЗ   ПДД   авто   видео   гибдд   задержание   карма   нарушитель   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Игорь 2 часа назад
всегда бы так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AndreyOnovamnado 7 минут назад
Кара, автор. Именно кара, а не "карма", чайник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 9 минут назад
"ааа сгорел сарай гори и хата" сказал водятел девятки и еще два раза пересек двойную сплошную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 20 минут назад
А какой манёвр автора ролика ему не понравился -то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg Час назад
Какая странная система остановки нарушителя. А что, пристроится за ним сзади с включенной люстрой нельзя? Зачем было движение останавливать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leonid Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
Олег Час назад
Я извиняюсь, у кого зрение лучше, в девятке трансвестит сидит что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 2 часа назад
А вот в конце ролика он пересёк её ещё раз....Как бы два нарушения...Т.е. можно сразу на год права забрать. )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Sata33 2 часа назад
Всегда поражали такие индивиды , такое ощущение что до нормального разворота ему машину на себе переть надо ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 2 часа назад
чето мне кажется что рег девятку резанул и вытеснил на встречку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

730426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Набирающие популярность в сообществах
Как превратить пожарный гидрант в чайный столик
Как превратить пожарный гидрант в чайный столик
Последнее пионерское лето
Последнее пионерское лето
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Горькая правда

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#люди#в мире#США#дтп#СССР#актеры#Вещи
#интересно#Прикол#интересное#история#фильм#роль#картинки#автомир#съемка#наука
#Юмор#животные#кино#природа#забавно#автомобили#Прошлое#Россия#аварии#повезло
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Полицейские задержали злостного нарушителя, колесившего по Орлу на раздолбанной «Ладе» Полицейские задержали злостного нарушителя, колесившего по Орлу на раздолбанной «Ладе» В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне

На что жалуетесь?

Вернуться