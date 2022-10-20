Мгновенная карма: водитель пересёк двойную сплошную линию на глазах у инспекторов ДПС

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В подмосковном Чехове водителю «девятки» не понравился манёвр автора ролика и он решил пересечь двойную сплошную линию.
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АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ ПДД авто видео гибдд задержание карма нарушитель
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Еще раз, спецом для тебя объясняю.
Если человека подрезали, то он останавливается, а не выезжает на встречку.
Даже, если девятка завершала маневр, то он это делал на скорости уж точно не более 40 км, та как впереди стоячие машины были, о чем свидетельствует его совершенно спокойный выезд на встречку, вместо торможения в своей полосе
у него была уже не очень большая скорость и он видел, что на встречке никого нет, спокойно объехал подрезуна