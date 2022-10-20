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Вот хитрец! Водитель избежал наказания за нарушение ПДД

Вот хитрец! Водитель избежал наказания за нарушение ПДД

Автор:
20 октября 2022 10:57
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   Прикол   авто   видео   инспектор   нарушитель   общение с гибдд   
870
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Инспектор остановил водителя за пересечение сплошной линии разметки во время обгона. Дальнейшего развития событий полицейский явно не ожидал!

Источник:

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Метки: ПДД   Прикол   авто   видео   инспектор   нарушитель   общение с гибдд   
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17  комментариев
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24k
Сибиряк 49 минут назад
Инспектора муд@ки, могли просто протокол оформить и ничего ему не показывать. Пусть потом по судам ходит. Даже после удаления видео можно было бы из принципа сделать тоже самое. Суд всегда встаёт на сторону инспектора. А вот из за таких самоуверенных контрацептивов на дороге люди гибнут потом.
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795
Антошка 9 минут назад
А ещё, что самое главное, сами же слили в сеть следы своего преступления, БРАВО!!! Как там, "Слабоумие и отвага"?
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20k
Will2006 12 минут назад
ХМ... Всё равно гаец напишет что хочет, а в суде НОНД ещё никто не отменял, даже если не восстанавливать запись. Водила запросто поедет по уголовке
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795
Антошка 17 минут назад
Так можно воосстановить удалённое, я использую программу R-studio (не сочтите за рекламу), спас не одну флешку, особенно переживал, когда форматнул по пьяни свадебное путешествие. Главное, туда больше ничего пока не записывать. А потом ему по адресу выслать письмо счастья.
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265
Maksim 21 минуту назад
Прикольно - ушлый водила вместо штрафа поймал минимум https://ukrfkod.ru/statja-325/https://ukrfkod.ru/statja-325/
А стертое видео восстановят под протокол за 10 минут.
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9k
БарНалей 23 минуты назад
Если я не ошибаюсь, то действия водилы подпадают под УК. Что-то там за препятствие и уничтожение улик, не помню как там звучит. Доказать будет не реально, но запись восстановить то можно.
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16k
Роберт Шекли Полчаса назад
А разве это не умышленное уничтожение доказательств?
Так ведь штраф можно заменить на уголовку. Вот весело будет
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53k
zloykoyot Полчаса назад
Ну, преположим, гайцев он нагрел. Молодец. Но сплошная не зря на дороге нарисована, такие нарушения к хорошему не приведут.
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2k
pinbalist 37 минут назад
Как по мне - водила крысёныш какой-то. Во-первых - нехер нарушать, во-вторых - нарушил, попался - ну так ответь за свой поступок, а не вот этот цирк устраивай.
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460
Дмитрий 41 минуту назад
Инспектора неопытные. И, кстати, удаленное видео вполне себе восстанавливается. Ноут, 10 минут.
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6k
Roman 42 минуты назад
4 минуты шума трассы и какого-то срача.
Хитро!
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3k
lekha-fil 59 минут назад
Чё то не так. Хрень.
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49k
dima423 Час назад
ну че молодец) это теория эволюции - выживает сильнейший, умнейший, хитрейший))
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6k
Sanar Час назад
Прикольно, реакция телепузика с палкой офигенная, за малым не расплакался)) Видео правда "свежак", сегодня в Сатке +3 и дождь со снегом.
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11k
Ivan Час назад
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1k
bigkoss Час назад
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