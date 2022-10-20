Вот хитрец! Водитель избежал наказания за нарушение ПДД

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Инспектор остановил водителя за пересечение сплошной линии разметки во время обгона. Дальнейшего развития событий полицейский явно не ожидал!
А что, так можно было?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД Прикол авто видео инспектор нарушитель общение с гибдд
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А стертое видео восстановят под протокол за 10 минут.
Так ведь штраф можно заменить на уголовку. Вот весело будет
Хитро!