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И смех и грех: водитель каршеринга опрокинулся на бок

И смех и грех: водитель каршеринга опрокинулся на бок (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   прикол   
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13 апреля, на Ново-Петергофском мосту в Петербурге водитель автомобиля каршеринга начал перестраиваться в правый ряд, при этом переднее колесо попало на бордюр. В результате машина перевернулась на левый бок.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   прикол   
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7  комментариев
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4
Наталия Иванова 3 часа назад
Какой такой бордюр??? ПОРЕБРИК!!!
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Олег 41 минуту назад
шаурмой наверное подавился
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Andreas Charakambus Олег 13 минут назад
шавермой!
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Олег Andreas Charakambus Минуту назад
именно шаурмой! И курицей с гречкой
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7k
KarabasBarabas Час назад
Что этот недоводитель хотел исполнить? Кто-то понимает?
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AndreyOnovamnado 2 часа назад
Водила каршеринга явно утопиться собирался, и тут его обломали )))
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Горец Ю 2 часа назад
Но там нет бордюра!!!!!
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