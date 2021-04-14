И смех и грех: водитель каршеринга опрокинулся на бок

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13 апреля, на Ново-Петергофском мосту в Петербурге водитель автомобиля каршеринга начал перестраиваться в правый ряд, при этом переднее колесо попало на бордюр. В результате машина перевернулась на левый бок.
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