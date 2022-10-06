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Мотобестолочь: в Коврове наездник завалился на бок

Мотобестолочь: в Коврове наездник завалился на бок

Автор:
06 октября 2022 13:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   хруст   
754
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1
Наезднику с такими навыками лучше вообще за пределы гаражного кооператива не выезжать. И проехать мог спокойно и остановиться успеть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   хруст   
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22  комментария
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3k
Илья 4 часа назад
Мот - тормоз, сто раз бы успел повернуть, а то подождал пока тронется авто и начал падать. Стоишь на левом повороте - не тупи. Да и вообще не тупи)
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70k
Пётровыч 14 минут назад
Хруст, будущий донор.
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3k
Трям 4 часа назад
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140
Sata33 4 часа назад
Ну бывает , вильнуло )
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3
Provocator 4 часа назад
Не знаю как по правилам, но нас в автошколе всегда учили что запрещено прикрываться чужими действиями приоритета. Т.е. для мота этого пешехода как-бэ не было и он должен был в любом случае ждать пока проедет регик. Естественно это не распространяется в пробках и тому подобных случаях взаимной вежливости на дорогах. Но сколько уже аварий было на эту тему, что правило впору ввести в пдд.
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15k
Александр 4 часа назад
Причём тут пешеход? Повернул налево и при торможении не смог удержать мот.
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3
Provocator Александр 4 часа назад
При таком экстренном торможении не каждый сможет это сделать
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35k
Опаньки 5 часов назад
Вопрос чисто для себя. Пешеход прошел перед уступившим авто. Водитель мог сразу тронуться не дожидаясь пока пешеход пройдет, ну допустим, до разделительной ? Или правила велят в любом случае при нахождении пешехода на пешеходном дождаться завершения перехода (вдруг передумает и развернется, например) ?
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2k
Pogost 5 часов назад
Видос в ДПС и мотодятел опять будет пешеходом))))
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