Мотобестолочь: в Коврове наездник завалился на бок

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Наезднику с такими навыками лучше вообще за пределы гаражного кооператива не выезжать. И проехать мог спокойно и остановиться успеть.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Следовательно, если пешеход прошёл полосу движения на которой стоит автомобиль, водитель может начать движение и проехать пешеходный переход, так как требование «уступить дорогу» будет выполнено.
Выходят на переход просто посмотреть, едет или нет))